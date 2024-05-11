柯從績優股淪全額交割 王世堅：若涉案將「立刻下市」
台北市前市長柯文哲陷北士科、京華城案，檢方列他字案調查。「頭號柯黑」、王世堅上午出席 「2024年中華奧會第2屆小小英雄運動會」開幕典禮受訪指出，柯文哲現在已經從績優股滑落到全額交割，如果檢察官查了這幾個案子背後有什麼金流、不當利益的話，柯文哲跟他的民眾黨將「立刻下市」
王世堅說，柯文哲可能心裡沒什麼鬼，因為他這個人就是這樣，他所有的要求，都是要求別人，所有的檢討，都在檢討別人，所以他沒有要求自己，也不會檢討自己，他就大剌剌覺得他最大，他這個死個性，這一次就踢到板。
柯文哲既不做紀錄，也從來不做紀錄，也不向相關的政風單位做回報，然後甚至支開市府警衛人員，換成身邊幾位幕僚陪著跟這些名商巨賈見面，難免啟人疑竇，又是重大標案，像那個T1718私下跟新光碰面，京華城私下竟然是跟威京小沈見面，這一點傳出來，光是最支持他的年輕朋友們都會失望，甚至都會離他而去。
王世堅說，柯文哲應該正視這個問題，這很嚴重，不能說「我心坦蕩」「那你怎麼幹麼私下跟相關的財團私下晤面」，這種跟財團老闆私下晤面，是柯和白色力量8年來徹底反對，而且從副市長到各局處首長，都不能做，即便有偶遇、有飯局都要做報告「那為什麼獨獨你柯文哲不用」所以柯文哲過去這種帝王的心態，還有他這種自以為是的心態，這次完全踢到鐵板。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言