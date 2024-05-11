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柯從績優股淪全額交割 王世堅：若涉案將「立刻下市」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
立委王世堅上午出席 「2024年中華奧會第2屆小小英雄運動會」開幕典禮受訪。記者楊正海／攝影
立委王世堅上午出席 「2024年中華奧會第2屆小小英雄運動會」開幕典禮受訪。記者楊正海／攝影

台北市前市長柯文哲陷北士科、京華城案，檢方列他字案調查。「頭號柯黑」、王世堅上午出席 「2024年中華奧會第2屆小小英雄運動會」開幕典禮受訪指出，柯文哲現在已經從績優股滑落到全額交割，如果檢察官查了這幾個案子背後有什麼金流、不當利益的話，柯文哲跟他的民眾黨將「立刻下市」

王世堅說，柯文哲可能心裡沒什麼鬼，因為他這個人就是這樣，他所有的要求，都是要求別人，所有的檢討，都在檢討別人，所以他沒有要求自己，也不會檢討自己，他就大剌剌覺得他最大，他這個死個性，這一次就踢到板。

柯文哲既不做紀錄，也從來不做紀錄，也不向相關的政風單位做回報，然後甚至支開市府警衛人員，換成身邊幾位幕僚陪著跟這些名商巨賈見面，難免啟人疑竇，又是重大標案，像那個T1718私下跟新光碰面，京華城私下竟然是跟威京小沈見面，這一點傳出來，光是最支持他的年輕朋友們都會失望，甚至都會離他而去。

王世堅說，柯文哲應該正視這個問題，這很嚴重，不能說「我心坦蕩」「那你怎麼幹麼私下跟相關的財團私下晤面」，這種跟財團老闆私下晤面，是柯和白色力量8年來徹底反對，而且從副市長到各局處首長，都不能做，即便有偶遇、有飯局都要做報告「那為什麼獨獨你柯文哲不用」所以柯文哲過去這種帝王的心態，還有他這種自以為是的心態，這次完全踢到鐵板。

心態 柯文哲 王世堅

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