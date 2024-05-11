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藍白私校退場條例逕付二讀 范雲憂成財團禿鷹爭奪標的

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委范雲。圖／取自范雲臉書
民進黨立委范雲。圖／取自范雲臉書

國民黨、民眾黨昨在立法院會聯手將「私立高級中等以上學校退場條例第24條條文修正草案」逕付二讀。民進黨立委范雲質疑，此舉等同封殺委員會討論的民主程序，若此修法條例未經教文委員會討論就通過，恐將使退場中的大學成為財團禿鷹競相爭奪的標的、師生權益被蠶食鯨吞。

范雲說明，國民黨團的提案，擬放寬私校在改制、合併、停辦、改辦、清算前，新增一年以上公開徵求接續辦學期間。必要時還能延長時限，但現行私校在兩年專案輔導期間，本來就可以透過外部注資改善財務情況、解除專輔。若兩年期限到仍未改善，校產將回歸國家資源公益使用。

范雲強調，若依國民黨團修正方向，等同將私校透過辦學獲得的各種租稅與土地優待、獎補助款所累積起的龐大校產，放到市場上待價而沽、供財團奪取。當私校成了市場上的商品，高教公共化就蕩然無存，「在這場高教金錢遊戲下，最終受害的還是學生與老師！」

范雲表示，如此高教法規重大變革，為何要跳過跨黨派教育文化委員會的民主討論？國民黨團是不是因為法條涉及財團利益爭議，所以乾脆連委員會好好逐條討論的機會都不給，而自詡為關鍵少數的民眾黨亦自棄為人民把關的立場，淪為「傅」隨組織，恐傷害高教公共性，令人遺憾。

范雲示警，私校退場條例已逕付二讀，即便接下來協商不成，藍白也很有可能以人數優勢表決強渡關山，屆時傷害到的不僅是委員會民主，而是台灣的高教品質以及私校的師生權益。

修法 國民黨 范雲

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