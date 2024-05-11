藍委提修法拉高罷免門檻 綠委控幫謝國樑、侯友宜解套

基隆市長謝國樑罷免案連署之際，國民黨立委許宇甄提出「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，主張就職一年內不得罷免，而且罷免同意票數要大過於當選的票數。民進黨立委許智傑表示，國民黨是在幫面臨罷免的謝國樑、新北市長侯友宜解套；但他認為提案罷免通過門檻不恰當，應該把罷免門檻從現行25%提高到35%，減少社會對立。

許智傑指出，現行提案的罷免通過門檻確實不恰當，過去他就呼籲罷免門檻應從25%提高到35%，減少社會對立，也避免罷免成為政黨互鬥工作，若國民黨願意朝這個方向調整提高為35%，修法會更符合台灣人民期待。

「國民黨立委明目張膽球員兼裁判。」民進黨立委林楚茵表示，拆樑行動第二階段領表，國民黨就提案修改「公職人員選舉罷免法」，這麼急著現在提案提高罷免門檻，合理懷疑藍白仗著國會多數，護航謝國樑拉高罷免門檻。

林楚茵說，選罷法現行法規裡本來就有「就職未滿一年者不得罷免」的規定，但許宇甄的版本竟然牽制言論自由，提出「就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署」，連提議都不行，真是厲害了，罷免行動是人民心聲的表達，而不是政治鬥爭，國民黨地方縣市長不思好好施政，只怕被罷掉就直接來改遊戲規則、忽視民意，根本是惡意弄法法律。