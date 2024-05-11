外交部提告徐巧芯 江啟臣：不樂見立法與行政對立

國民黨立委徐巧芯疑公布公務機密，遭外交部提告。立法院副院長江啟臣今天表示，不樂見立法與行政關係緊張對立，但依行政院公文書處理手冊核定的機密，位階比行政命令還低，構成洩密條件也不同。

徐巧芯質疑台灣與捷克援助烏克蘭專案，公布部分文件。外交部條約法律司副司長許柏逸日前赴台北地檢署告發徐巧芯涉刑法洩密罪，並強調，本件送立法院查照以及立法院的相關文書都列為密等，很可惜徐巧芯身為立委卻知法犯法、玩法弄法，將公務機密公布在媒體，視公務機密保護為無物。

江啟臣今天前往淡江大學國際事務與戰略研究所「第二十屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」專題演講，他會前受訪表示，站在立法院立場，絕對不樂見提告一事，因為各有職權及職責，且外交部有義務接受監督，因此希望尊重雙方權利與義務，同時不要因為這樣的提告，造成立法跟行政關係的緊張對立。

江啟臣也提到，依照國家機密保護法規定，若是國家機密保護法核定的機密，當然就得依法進行，但北檢昨天提到的是公務機密，不同機密的核定依據不同、法律也不同，事後解密或違規樣態也不同，因此如果依行政院公文書處理手冊來核定的機密，位階比行政命令還低，構成洩密的條件也不同。