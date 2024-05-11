傳蔡總統下周特赦陳水扁 綠委：是時候讓扁案走向終點
蔡英文總統卸任在即，傳出有意在520前特赦前總統陳水扁，民進黨立委許智傑表示，尊重蔡總統的職權，希望能化解扁案長期以來政治對立。民進黨立委郭國文也說，是時候處理陳水扁特赦案了，讓扁案走向終點，讓社會邁向和解。
許智傑表示，雖然沒有聽聞相關細節，但若屬實，尊重蔡英文總統的職權，希望能化解扁案長期以來政治對立。
「是時候處理阿扁前總統特赦案了！」郭國文說，特赦阿扁前總統的議題，至今已經拖延超過10年，他認為，是到了該處理的時候，讓扁案走向終點，讓社會邁向和解。
郭國文說，特赦卸任總統的做法，在南韓等其他國家也常有案例。所以是時候往和解共生前進，不要讓一再拘泥在特定案件打轉。
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