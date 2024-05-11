台美關係躍進國際聲量攀高 蔡英文路線靠三組關鍵字

總統蔡英文執政8年，台美關係攀上高峰，台灣國際能見度大幅提升，成為「世界的台灣」。「蔡英文路線」被視為背後關鍵，分析成功因素，蔡政府的外交鐵三角副總統當選人蕭美琴、外交部長吳釗燮、海基會董事長李大維給出了三組關鍵字：「信任」、「平衡」和「互惠尊嚴」。

520將屆，蔡總統將卸任，交棒給總統當選人賴清德，中央社取得紀錄片「變局下的台灣Taiwan inTransition」內容，訪談蕭美琴、吳釗燮、李大維，爬梳蔡總統任內的外交政績，如何發揮地緣政治巧實力，大幅提升台灣國際地位。

蕭美琴：台美互動關鍵是信任 蔡總統不會製造意外

副總統當選人蕭美琴，曾被總統蔡英文譽為「最好的駐美大使」，她認為蔡政府時期台美關係攀上高峰，關鍵字是「信任」，蔡總統不會給美方製造意外，台灣未來也將持續扮演美國及國際民主友人可信賴的夥伴。

蕭美琴受訪表示，她2020年出任駐美大使，歷經美國前總統川普到現任總統拜登，2個政府都對台灣相當支持，最重要原因是「蔡總統深獲信任」，台美立基在良好互信上，才能推進各領域關係。

蕭美琴表示，台美關係再緊密，仍會有立場或利益不同之處，這時就要靠溝通相互理解，找到雙方利益的交集點，她作為駐美大使的角色就是扮演「台美橋梁」。

她說，要權衡多種利益關係，平衡感很重要，因此她常自稱「戰貓」，為台灣爭取最大利益的同時，要兼顧美方期待，還要權衡美國行政與立法部門、各部會、各黨派的不同意見，「但最終蔡總統總能從複雜情況中找出平衡點，讓台美互信持續累積」。

蕭美琴表示，蔡總統處理台灣外交關係的方式非常細緻，為台灣累積了厚實的國際信任基礎，「未來若台灣要獲得更多國際支持，或繼續深化對外關係，維繫這種信任感是至關重要的」。

「紐約時報」2023年1月曾形容，蕭美琴是駐華府最具影響力的大使之一。被問到在華府外交圈成功的祕訣，蕭美琴表示，第一要務是避免捲入當地政治，華府政治圈複雜，絕不要讓台灣變成美國國內黨派競爭議題，因為台灣必須爭取跨黨派支持，才能讓挺台法案在國會通過。

此外，蕭美琴「立足華府、放眼國際」，她表示，在華府能接觸到許多重要民主國家的大使，透過有意義的交流互動，可確保台灣不只得到來自美國的支持，也同時增進與理念相近國家的夥伴關係。

作為特任大使的蕭美琴也強調，成功絕非個人秀，是靠與常務外交官的團體作戰。她坦言，「擔任台灣外交官很不容易，每天都是挑戰，對別人來說理所當然的事，對我們每一步都是奮鬥」。

吳釗燮：台美關係谷底攀峰 小英路線靠絕佳平衡感

台灣國際能見度提升，擔任外長超過6年、將轉任國安會秘書長的吳釗燮最有感，特別是親身見證蔡政府時期台美關係屢創高峰。2023年8月，美國政府首次宣布對台提供8000萬美元「外國軍事融資」，相當無償軍援，吳釗燮直言，「從台美斷交之後，這是完全不可想像的事」。

吳釗燮表示，台美關係最有別以往的進展，是雙邊安全關係變得「極其緊密」，包括台灣近年推動不對稱作戰建軍思維、義務役延期等國防改革，過程都與美方密切討論，台美也開啟更多軍事訓練合作。

台美經貿合作是另一亮點，2023年台美簽署「21世紀貿易倡議」首批協定，卡關數十年的「美台快速雙重稅收減免法案」推案，也在蔡政府任內完成大部分協商，種種突破讓吳釗燮頻頻以「超乎想像」來形容。

不過如今台美雙邊琅琅上口的「台美關係堅若磐石」，在民進黨前次執政末期，猶如緣木求魚。

吳釗燮曾在2007年擔任前總統陳水扁政府駐美代表，他回憶，2007年美國國務院歲末記者會，時任國務卿萊斯（Condoleezza Rice）開場提了2個國家，先稱許美國與北韓關係正在改善，後質疑台灣政府正在片面改變現狀。

「從這場景可知，台灣當時在美國政府眼中甚至不如北韓」。吳釗燮坦言，最近幾年台美關係達到史上最好的程度，但很多人卻誤以為美國支持台灣是無條件的，台灣做什麼都會挺，但美國是超級大國、有全球責任，「台美關係提升的秘訣，是台灣要作為可靠夥伴，不製造麻煩，信任感是必須經年累月累積的」。

吳釗燮說，蔡總統上任後，華府政策圈最欣賞、感謝的，就是她溫和的態度，不製造意外，政策維持穩定一致性，同時又堅守原則。例如2019年中國國家主席習近平發表談話，要台灣接受「一國兩制」，蔡總統嚴正回絕，重申台灣民主自決立場，「她的回應很強硬但未超出現狀範圍，國際社會都能認同」。

剖析「蔡英文路線」成功祕訣，吳釗燮認為，蔡總統處事非常講究平衡，看到一件事的好處，一定會同時衡量是否引發不必要壓力，絕不會冒進，因此蔡政府的外交關係一直很平順，「這種獨到平衡感，是我在其他政治人物身上很少見到的」。

談到台灣能見度提升的外部因素，吳釗燮分析，第一是國際形勢轉變，有3大關鍵事件影響，分別是2019年香港示威、2019年的COVID-19疫情及2022年俄烏戰爭，促使國際認清中國威權本質，凸顯台灣是閃耀的民主典範。

第二因素是國際輿論效應，吳釗燮說，過去外媒皆駐點中國，慣以北京觀點看台灣，難免負面角度或錯誤理解，在中國緊縮言論自由、打壓境內國際媒體後，現有近200位外媒記者駐點台灣，他任內接受外媒專訪超過320次，「這是個極巨大的變化，對台灣形象的提升非常有利」。

除了國際趨勢推波助瀾，蔡政府同時以各種政策，將台灣推上全球舞台。蔡總統2016年上任後啟動「新南向政策」，強化與東協10國、南亞6國、紐澳的合作關係。

吳釗燮說，馬政府時期台灣經貿高度依賴中國，但近年台灣對新南向國家的投資已超越中國，「這就是多元化，降低台灣受中共牽制以及經濟脅迫帶來的風險」。不僅放眼新南向，蔡政府在中東歐也開發新外交版圖。

吳釗燮表示，過去台灣外長出訪「很多地方去不了」，但他近年踏上捷克、波蘭、斯洛伐克、丹麥、波羅的海三國等地，不僅能發表公開演講，甚至常受到當地政府或國會歡迎。

台灣廣結民主盟友，後盾是台灣強大的半導體產業實力，在外交上有時卻是兩難。

台積電創辦人張忠謀7度代表台灣出席亞太經濟合作（APEC）領袖會議，國外政要爭相求見，製造台灣與國外高層直接交流的機會。然而吳釗燮坦言，不少國家覺得台積電應該去最友台的地方設廠投資，但半導體產業需要水電基礎設施、人才庫、產業鍊等龐大配套，面對國際友人的各種期待，外交部必須非常審慎應對，要協助找到彼此合作的其他利基，「也要一遍又一遍解釋，直到對方理解為止」。

儘管有所突破，但蔡總統任內台灣外交還是遭到中國打壓，挖走10個友邦，其中多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯、諾魯8國是在吳釗燮任內斷交。吳釗燮感慨表示「壓力確實很大」、「覺得很傷感」，尤其不捨前線外交同事在降旗、處置館產時承受的心理創傷，但許多國家斷交是因為中國用一些不實承諾誘拉，並向台灣索取天價援助未果，「難道台灣該去付這些不合理的費用嗎？」

李大維：小英外交路線理性冷靜 檯面下卻超暖心

海基會董事長李大維曾任外交部長、總統府秘書長，被視為襄助蔡總統國安外交的「大內高手」。走進李大維辦公室，架上擺滿各國所贈勳章，及他與美國多位總統、外國政要的合照，充分展現他在外交圈戰功彪炳。

他早年是國民黨重點栽培的文官菁英，在民進黨兩任總統陳水扁、蔡英文執政時都獲重用，是政壇罕見案例。李大維接受訪問時表示，他認為蔡總統的優勢包括嫻熟國際事務，思辨邏輯清晰，能迅速抓到重點，政策具一致性，「尤其蔡總統的法律訓練背景，讓她深知以折衝妥協方式達成目標，這對外交很重要」。

蔡總統給外界印象是冷靜理性，李大維透露蔡總統有許多「暖心」舉動。例如有次召見，蔡總統詢問他關於台灣是否可能協助某些外國難民，李大維當時坦言此舉恐怕會得罪當地執政者，最後他們想出折衷辦法，透過捐助國際紅十字會大筆金額來人道救援。

李大維說，他擔任外長時，某次半夜進辦公室處理外交危機，隔天一早他向蔡總統做完報告後，蔡總統見他臉色不佳，立刻請他回去補眠，「這是她非常細膩、有同情心的一面。」

不過蔡總統也有「政策控」的嚴厲面，李大維說，若官員未做好準備、答不出問題，就會見識到蔡總統不假辭色的一面，「根據我的經驗，要贏得蔡總統的信任與尊敬別無他途，就是要對自身業務充分掌握」。

台灣國際能見度在蔡總統任內大增，但在中國施壓下，蔡總統任內失去10個邦交國，反對黨批評民進黨政府重歐美、輕邦交國。李大維不認同此一說法，他表示，他2018年卸下外長職務後，蔡總統仍數度指示他，要隨時掌握各邦交國狀況，「總統工作日理萬機，不可能事必躬親，但蔡總統真的非常關心邦交國」。

李大維說，許多與台灣斷交的國家都有嚴重內政問題，並有政府治理失控問題，蔡總統有很明確的因應原則，台灣能幫則幫，不合理也無法勉強，「她很重視互惠與尊嚴原則，絕不會跨越紅線」。

對於常被輿論稱為綠營政府內的「老藍男」，李大維認為，職業外交官應超越黨派，以效忠國家為使命。他回憶，2016年擔任駐澳代表時被蔡總統召回，盼他出任外長，他起初回應自己駐澳還有待完成任務，但蔡一句「你要拒絕民選總統當選人的要求？」讓他無話可說。

在追隨蔡總統8年後，李大維說，他不只尊敬蔡總統是依據憲法程序當選的總統，也喜歡蔡總統這個人。被問到是否曾見證蔡總統挫折或脆弱的時刻，他露出外交官職業微笑回答，「這些秘密都會跟我一起埋葬在墳墓裡」。