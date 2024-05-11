蘆南蘆北爭議槓林淑芬 黃國昌曝藍議員、侯友宜有聯繫

蘆洲南北側爭議延燒，立委林淑芬嗆立委黃國昌圖利財團。對此，黃國昌今早受訪表示，「要扣我圖利財團的大帽子，報歉，我無法同意」，民進黨圖利財團時，怎麼沒看林出來吭一聲，真正圖利財團是民進黨。黃也說，過程中藍營也有不少議員，甚至市長侯友宜那邊都有一些聯絡，對於不分黨派推市政，大家都抱持正面肯定態度。

黃國昌今早到板橋發放康乃馨，他被問及蘆洲南北側爭議一事，他說，當時他參加侯友宜的行動治理，坐在認真聽里長心聲，也把侯市長推動的市政困難都聽進去，對於立委蘇巧慧的指教，他也十分感謝，新北市政推動不分黨派努力，當時想幫蘆洲發展說幾句話，沒想到引發林淑芬委員較敏感，就做把三重果菜市場跟蘆南蘆北做不當連結。

目前立院藍白多次合作，媒體追問未來是否跟新北副市長有「君子之爭」？黃國昌說，會期中針對國會改革跟國民黨合作，相信大家都看得到，目前期待5月17日把國會改革法案完成二讀跟三讀，接下來有關司法改部分，希望盡快排審相關法案。

黃國昌說，至於財畫法部分已經20幾年沒有修，民進黨在野時，曾說要趕快修財畫法，但拿到權力後卻忘了過去的承諾，也是我們希望跟國民黨在會期中，共同努力推動的事情。特別是新北市，他要幫市民抱屈，新北市作為全台第一大市，人均補助卻是全國最低，對於未來台灣地方自治有好發展，新北市政順利推動，修正財政畫分法是勢在必行。

黃國昌強調，至於市長選舉時間還早，民眾黨努力在新北做好選服跟扎根服務。國民黨人才濟濟，最近有些呼聲包括雲林縣長張麗善或立委洪孟楷，還有新北市資深委員林德福跟羅明才，及北市副市長李四川等，國民黨有非常多資深優秀同事，政黨競爭天經地義，但如何在競爭之餘合作推動法案，是重中之重。