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綠委聲量、好感度皆輸藍委 白營更慘全墊底

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
大數據顯示，民進黨立委近期在聲量、好感度皆不如國民黨立委。圖／TPOC提供
大數據顯示，民進黨立委近期在聲量、好感度皆不如國民黨立委。圖／TPOC提供

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年3月8日至5月7日兩個月之間的網路聲量數據，並進一步藉由情緒總聲量調查，分析比較113席現任立委的網路聲量表現。結果顯示，民進黨立委無論在黨籍立委總聲量、個人聲量排名、黨籍立委總好感度，都輸給國民黨立委，而民眾黨則全數墊底。

TPOC表示，國民黨、民進黨、民眾黨三黨立委當中，國民黨立委總聲量合計186.5萬則，在藍綠白三黨總聲量佔比高達56％，遠超民進黨立委總體的98.1萬則，以及民眾黨立委總體51.2萬則。不僅如此，國民黨在網路的好感度也是第一名，好感度（P／N值）約0.35，反觀民進黨以0.33緊咬，民眾黨則只有0.23敬陪末座。

TPOC分析，盡管綠營砲打猛攻國民黨立委諸多爭議，包括國民黨立委徐巧芯大姑涉貪案、徐巧芯昔在京華城旁買房涉超貸案，以及國民黨團總召傅崐萁高調率團訪問中國大陸，又頻頻公開與民進黨立委互槓等，但國民黨整體的網路好感度並未明顯受到影響，反倒是居於「關鍵少數」地位的民眾黨好感度最低，主要聲量也集中在民眾黨立法院黨團總召黃國昌一人身上，加上黃屬於「攻擊型」，發言經常引發激烈政黨攻防，拉垮了民眾黨的網路好感度。

TPOC指出，在立委個人聲量排部分，第一名為徐巧芯，第二名為黃國昌，第三名為立法院長韓國瑜，第四名為傅崐萁，第五名為民進黨立委黃捷。

國民黨 徐巧芯 民眾黨 民進黨 黃國昌

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