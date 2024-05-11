酸民進黨憲政改革卻一事無成 黃國昌：監察院成廢物院

民眾黨將在519走上街頭，黨籍立委黃國昌今早受訪表示，這場行動是黨主席柯文哲盼發起第3波改革，民進黨過去高喊憲政改革，卻一事無成，光是監察院年花納稅人10億，卻成不敢打老虎的「廢物院」，不管是陳宗彥案或邱太三案，關說司法、接受性招待在監察院都沒事，淪為憲政上最大笑話。

黃國昌認為，這種憲政改革議題，希望不分黨派，爭取全民支持；至於遊行人數不管是從公民活動或各式各樣集會，大家都知道他從來沒在估人數，歡迎大家不分黨派，認同該理念都可以站出來。

至於台北市警察局長張榮興昨今議會備詢時表示，預估519活動約1千人參加，黃國昌再開砲說，張榮興需要關心的是跟黑道老大吃魚翅宴，要好好跟大眾說清楚，而這樣的人，準總統賴清德是不是還要任用，恐怕是賴總統要面對的事情。

現場媒體追問蔡英文政府傳將特赦前總統陳水扁，黃國昌表示，總統行使特赦權利、是不是要特赦前總統，是嚴肅的憲政問題，不該透過匿名放話給媒體，再拔草測風向，蔡總統若有這樣規畫，就該要負責告訴大眾，這次要行使特赦的標準跟理由跟對象，該負責任的跟大家說明。