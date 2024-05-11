京華城案百分百相信柯文哲清廉 黃國昌曝「便當」關鍵

台北市前市長柯文哲深陷京華城、北士科案爭議，北市政風處昨表示對於柯文哲任內是否見過威京集團主席沈慶京，「沒有廉政紀錄」。立委黃國昌今早受訪時表示，作為市長每天要見面的人太多，但從他認識柯文哲到現在，幾乎每次二人在一次就是吃便當，而且吃非常快，「我對於柯文哲清廉百分百相信」。

黃國昌今早在板橋發放康乃馨，對於柯文哲京華城案沒有紀錄一事，黃強調，「柯文哲的清廉，我百分百信任」，作為一個市長，跟整個經濟發展上或NGO發展交換意見，都是非常正常的事情。

黃國昌說，市長每天要見面的人太多，但從他認識柯到現在，幾乎每次就是吃便當，且吃非常快，他對柯文哲清廉百分百相信，而民眾黨議員陳宥丞也在議會質詢蔣萬安時，也說回給監察院的函文也都說，北市府報告內，認為京華城過程，事實上經得起考驗。