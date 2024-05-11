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吳釗燮：視台海和平穩定為國際議題 才能守護現狀

中央社／ 台北11日電

中俄宣布建立「無上限合作夥伴關係」，外交部吳釗燮表示，民主聯盟的團結更顯重要，保護烏克蘭具重要意義，保衛台灣也同樣攸關世界，台灣是國際社會負責任的成員，唯有將台海和平穩定視為國際議題才能守護穩定現狀。

外交部今天發布新聞稿表示，吳釗燮接受「外交事務」（Foreign Affairs）期刊邀稿，以「捍衛烏克蘭即是捍衛台灣：世界民主國家的命運緊密交織」為題撰文。

吳釗燮表示，民主國家團結支持烏克蘭，對嚇阻威權政權冒進至為關鍵，呼籲全球民主國家正視台海和平穩定對全球的重要性。

談及中國向俄羅斯提供支持、兩國建立「無上限合作夥伴關係」，吳釗燮指出，民主聯盟的團結合作更顯重要；民主國家必須維持對烏克蘭的軍事、經濟及人道援助，台灣也對美國國會日前決議持續軍援烏克蘭表示歡迎。

他說明，正如保護烏克蘭對全球具重要意義，保衛台灣也同樣攸關世界。台灣安全的價值不僅在經濟，也是地緣戰略問題，維持台海現狀對維護美國的聯盟體系、區域平衡及禁止核武擴散至為重要。若地緣戰略情勢轉變有利中國威權擴張，全世界未來都將蒙受其害。

吳釗燮強調，台灣持續強化自我防禦已有明顯進展。台灣是國際社會負責任的成員，維持兩岸現狀的立場不會改變，但唯有將台海和平穩定視為國際議題，才能守護穩定現狀。澳洲、日本和美國之間的三邊安全關係已行之有年，加上「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）及其他新興安全架構可為區域穩定奠立重要基石。

吳釗燮呼籲國際社會採取更多作為，協助維持台海現狀，包括合作反制中國灰色地帶脅迫、認知作戰；協助台灣融入國際經濟體系，如「台美21世紀貿易倡議」第二階段談判、「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等；共同反對北京持續錯誤詮釋聯大第2758號決議，以及增加在台海行使自由航行權等。

台海 吳釗燮 外交部 烏克蘭

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