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蔡英文下周特赦陳水扁？ 本尊發聲：毫無知悉、政治案件政治解決

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
前總統陳水扁。本報資料照片
前總統陳水扁。本報資料照片

昨天傳出蔡英文總統擬在下周特赦前總統陳水扁。網友湧入陳水扁的Threads社群平台恭賀，不過，陳水扁逐一回覆留言表示，「毫無知悉」。

有扁迷反對特赦，「特赦阿扁，等於承認自己有罪，我其實不贊成，挺阿扁為自己的清白辯護到底」。陳水扁表示，政治案件就是政治解決，從未有透過法律途徑討公道的。另一名網友留言「他可能是在中天聽到了什麼」，陳水扁回覆留言表示，「民進黨長期以來就有派系競爭又鬥爭問題」。

有網友問「扁哥，特赦後要不要再出來戰一次總統啊？」，陳水扁回答，「不會！」

明天就是母親節，陳水扁最新發文「知道媽媽在遠方一切無恙，原來妳並未離開我的身旁」，也PO出多年前的照片，「阿扁要到南部幫人家助選。扁媽手拿剛煮好的膨大海，再三提醒阿扁一定要喝喔，可以潤喉才不會講到燒聲。永遠感念阿母的生養之恩！祝偉大媽媽們母親節快樂！」

對於蔡總統擬下周特赦陳水扁的傳聞，總統府發言人林聿禪昨天表示，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

有扁迷反對特赦，「特赦阿扁，等於承認自己有罪，我其實不贊成，挺阿扁為自己的清白辯護到底」。陳水扁表示，政治案件就是政治解決，從未有透過法律途徑討公道的。圖／取自Threads「YonGe Chen」
有扁迷反對特赦，「特赦阿扁，等於承認自己有罪，我其實不贊成，挺阿扁為自己的清白辯護到底」。陳水扁表示，政治案件就是政治解決，從未有透過法律途徑討公道的。圖／取自Threads「YonGe Chen」
網友湧入陳水扁的Threads社群平台恭賀，不過，陳水扁逐一回覆留言表示，「毫無知悉」。圖／取自Threads「YonGe Chen」
網友湧入陳水扁的Threads社群平台恭賀，不過，陳水扁逐一回覆留言表示，「毫無知悉」。圖／取自Threads「YonGe Chen」

特赦 蔡英文 陳水扁

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