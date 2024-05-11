蔡英文下周特赦陳水扁？ 本尊發聲：毫無知悉、政治案件政治解決

昨天傳出蔡英文總統擬在下周特赦前總統陳水扁。網友湧入陳水扁的Threads社群平台恭賀，不過，陳水扁逐一回覆留言表示，「毫無知悉」。

有扁迷反對特赦，「特赦阿扁，等於承認自己有罪，我其實不贊成，挺阿扁為自己的清白辯護到底」。陳水扁表示，政治案件就是政治解決，從未有透過法律途徑討公道的。另一名網友留言「他可能是在中天聽到了什麼」，陳水扁回覆留言表示，「民進黨長期以來就有派系競爭又鬥爭問題」。

有網友問「扁哥，特赦後要不要再出來戰一次總統啊？」，陳水扁回答，「不會！」

明天就是母親節，陳水扁最新發文「知道媽媽在遠方一切無恙，原來妳並未離開我的身旁」，也PO出多年前的照片，「阿扁要到南部幫人家助選。扁媽手拿剛煮好的膨大海，再三提醒阿扁一定要喝喔，可以潤喉才不會講到燒聲。永遠感念阿母的生養之恩！祝偉大媽媽們母親節快樂！」