吳釗燮投書美媒 ：台海和平國際化 才能保現狀

五二○總統就職典禮在即，即將擔任國安會秘書長的外交部長吳釗燮近日投書美國雜誌，強調唯有將台海和平視為國際問題，才能守護現狀，吳並指出，中俄關係日益緊密，呼籲民主國家應協助烏克蘭，可以嚇阻北京的冒險主義。

美國「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌九日刊登吳釗燮的文章「捍衛烏克蘭即是捍衛台灣」（Defending Taiwan by Defending Ukraine）。

吳釗燮認為，在中國大陸和俄羅斯緊密結盟的國際情勢下，民主國家之間更須密切協調、採取行動；以美國為首的民主國家必須維持對烏克蘭的軍事、經濟及人道援助，以增強民主國家對抗中俄聯盟的實力。他強調，這樣不但未減損對台灣的防禦，反倒威懾北京的冒險主義。

吳釗燮說，中國已透過不同方式改變印太地區的現狀，包括進行南海軍事化發展，同時根據其「珍珠鏈」戰略，在孟加拉、緬甸、巴基斯坦，及斯里蘭卡等地建造具有潛在軍事用途的港口；北京並與所羅門群島，和其他太平洋島國簽署安保條約。

他認為，中國策略在於降低以武力併吞台灣的潛在成本，並在犯台時讓美國難以進行軍事部署、協防台灣；另一方面，中國希望控制台灣來威脅周遭航道通行的船隻，降低美國在印太地區盟友的安全，北京就能在第一島鏈之外展示力量。吳釗燮強調，唯有將台海和平視為國際問題，才能守護穩定現狀。