蔡總統下周特赦扁？ 府稱按法律規範辦理

蔡英文總統五月廿日卸任，昨天傳出蔡總統擬在下周特赦前總統陳水扁。總統府發言人林聿禪表示，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。綠營認為是時候處理赦扁議題，藍營則說主管機關須交代，陳水扁「海角七億」等不法所得如何處理。

有媒體報導，蔡總統已和準總統賴清德達成共識，下周總統府將發布特赦令，採「免刑不免罪」。

了解內情的民進黨人士表示，特赦陳水扁議題，關鍵仍在於陳水扁的「態度」。也有黨內人士說，特赦陳水扁在民進黨內多數人都有「共識」，即使蔡總統未在卸任前特赦扁，賴清德上台後也必須面對，且黨內多認為扁獲得特赦的機會不小。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，免刑不免罪形同「最陽春的特赦」。至於陳水扁其他四個未審理完的案子，需繼續審理，不受此項特赦令的影響。身為長期關切扁案司法正義的人，他認為這個遲來特赦令是「為德不卒」。

民進黨立委郭國文指出，扁案發生至今有十多年之久，而南韓卸任總統被關、被特赦常有，陳水扁案已到了該處理的時候，已經十幾年了，讓扁案到一個終點，讓社會邁向和解。

民進黨政府擬特赦陳水扁，立法院司委會國民黨籍召委吳宗憲昨決定，下周三邀司法院秘書長吳三龍、法務部長蔡清祥率相關單位列席，針對陳水扁未沒收之不法所得及停審未定讞案件的處理進行專案報告。吳宗憲說，陳水扁很多案子還沒審理完，而不法所得如海角七億等未來如何處理，將請相關單位說明。

國民黨立委羅智強說，陳水扁還有很多案子因保外就醫暫停審理，但現在陳水扁很健康，若被特赦未來是否要繼續審理？賴清德是否還要再特赦一次？扁涉貪汙款項如何處理，也希望相關單位向國人說明清楚。