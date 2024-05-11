聽新聞
test
0:00 / 0:00

國情報告問答形式 朝野下周協商

聯合報／ 記者王千豪黃婉婷歐陽良盈／台北報導
立法院朝野立委決定將在下星期一朝野協商邀請總統到立法院國情報告，總統當選人賴清德將坐在立法院長韓國瑜（圖）的座位旁邊。記者潘俊宏／攝影
立法院朝野立委決定將在下星期一朝野協商邀請總統到立法院國情報告，總統當選人賴清德將坐在立法院長韓國瑜（圖）的座位旁邊。記者潘俊宏／攝影

準總統賴清德就職在即，立法院會昨處理國民黨團、民眾黨團邀賴清德就職後赴立院國情報告提案，朝野協商後取得共識，將國民黨團及民眾黨團版本逕付二讀並交付協商，立法院長韓國瑜下周一將召集協商，討論國情報告問答形式。國民黨團總召傅崐萁說，賴清德用什麼樣形式做國情報告，國民黨都會尊重，希望賴能放心「回娘家」。

傅崐萁說，賴清德已表達願到立法院國情報告，這屆國會是最新民意，希望各種聲音能夠表達讓賴知道。唯有總統國情報告後，才會在兩周內讓行政院長到立院施政報告。希望未來總統國情報告能成為憲政慣例，也讓多元聲音讓總統聽到，施政更貼近民意。

民進黨團總召柯建銘說，總統國情報告在立法院討論卅年，從來沒有實踐過，因為「即問即答」違憲。昨朝野把話講開，打開歷史上共同一頁，總統國情報告是大家共識，拜託國民黨和民眾黨提的立法院職權行使法即問即答修法，應予以撤案，否則無法實行。下周一朝野協商，再看總統到底先來、後來，以及是否「統問統答」。

民進黨團幹事長吳思瑤說，目前有幾個方向，第一是朝野共同邀請，第二是總統必須進行國情報告，第三是提問時間，第四是總統樂意回答，「問與答」形式則要透過朝野協商決定。

吳思瑤強調，民進黨團認為應由準閣揆卓榮泰先來施政報告，再安排總統國情報告，避免逾越憲法授權和權力分立原則；時間點不可能是五月廿一日或廿四日，詢答形式也即問即答，應是指派代表，再由總統綜合回答，提問時間不會毫無限制，不可能一一三名立委每人五到十分鐘。

民眾黨立委張啓楷說，民眾黨主張「依序回答」，可避免賴清德重複回答，朝野共創賴清德、新國會及新民意三贏的局面。

國情報告 民眾黨 立法院 賴清德 韓國瑜

延伸閱讀

影／賴清德赴立院國情報告 黃國昌建議問賴意見後協商

傅崐萁：總統國情報告達初步共識 花東交通不債留後代

邀賴清德國情報告案逕付二讀 國民黨團盼朝野共寫史策

指花蓮交通三法2兆錢坑 王定宇：稅金不是傅崐萁小金庫

相關新聞

軍方護蔣畫出紅線 國防部將保留252處兩蔣塑、遺像

蔡政府卸任前力推轉型正義最後一哩路，行政院長陳建仁上月一日指示國防部推動軍中轉型正義教育，並於一個月內完成籌設軍中轉型正...

520後 賴清德、顧立雄以哪張臉領導國軍

國防政策有其一貫性，制度維持穩定，軍心才能穩定，專注建軍備戰。面對區域情勢動盪，中共持續對台灰色騷擾的敏感時機，賴政府若...

陸軍官百年校慶 賴若不唱國歌…黃埔校友擬抗議

黃埔百年校慶六月舉行，預計邀請賴清德總統出席，由於去年陸軍官校九十九周年校慶典禮沒有唱國歌，也沒有向國父遺像行三鞠躬禮的...

蔡總統下周特赦扁？ 府稱按法律規範辦理

蔡英文總統五月廿日卸任，昨天傳出蔡總統擬在下周特赦前總統陳水扁。總統府發言人林聿禪表示，總統府現階段的立場仍是，希望確保...

吳釗燮投書美媒 ：台海和平國際化 才能保現狀

五二○總統就職典禮在即，即將擔任國安會秘書長的外交部長吳釗燮近日投書美國雜誌，強調唯有將台海和平視為國際問題，才能守護現...

國情報告問答形式 朝野下周協商

準總統賴清德就職在即，立法院會昨處理國民黨團、民眾黨團邀賴清德就職後赴立院國情報告提案，朝野協商後取得共識，將國民黨團及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。