未支持徐巧芯提案刪除悔過 陳永康：國家利益大於政黨利益

立法院外交及國防委員會昨天初審陸海空軍懲罰法修正草案，國民黨立委陳永康未支持同黨立委徐巧芯將悔過刪除的提案。陳永康今天說，國家利益大於政黨利益，政黨利益大於個人利益；對的事要有人做，不是用政黨傾向支持或反對。

立法院外交及國防、司法及法制委員會8日至9日，舉行聯席會議審查「陸海空軍懲罰法修正草案」與「軍人權益事件處理法草案」。立委徐巧芯提出的「陸海空軍懲罰法修正草案」版本，認為悔過有限制人身自由違憲之嫌，因此將士官、士兵懲罰種類的「悔過」刪除，與行政院所提修法版本不同，因參與審查立委未能達成共識，會議主席王定宇9日決定進行表決。

針對修正草案刪除「悔過作為懲罰方式」，表決結果僅徐巧芯贊成刪除，民進黨立委洪申翰、陳俊宇、羅美玲、林楚茵、陳冠廷5人均反對。

隨後表決行政院所提草案版本，將悔過作為懲罰方式，民進黨立委洪申翰、陳俊宇、羅美玲、林楚茵、陳冠廷、國民黨立委陳永康等6人均投贊成，國民黨立委馬文君、徐巧芯2人反對。

陳永康今天在立法院受訪指出，國家利益大於政黨利益，政黨利益大於個人利益，支持的是國軍落實「陸海空軍懲罰法」，但是要維持軍紀有效執行，有很多附加條款，「而不是反對某個人」。

陳永康強調，非常清楚的，對的事要有人做，正確的事有人做，而不是用政黨傾向說支持或反對。

媒體追問陳永康的舉動被解讀為支持民進黨的提案，陳永康表示，這是錯的，不是提案，是修正的法案加了但書，是悔過要不要加入心輔課程，他表達支持。

陳永康指出，為了國軍有效地做軍紀管制，避免軍人違法犯紀，要有對應處罰方式，要合乎人情世故，但是法規要尊重，不能把它（悔過）整個拿掉。

媒體詢問是否支持「悔過」作為懲罰方式，陳永康說，支持悔過，而悔過可以加入心輔課程。

至於有無和徐巧芯討論過，陳永康表示，這個沒有機會討論，因為這是臨時提案，每位立委有立場，不是反對某位委員，是對國軍有益的，他「就朝這個方向走」。

國防部法律事務司司長沈世偉中將8日於立法院指出，對於士兵的悔過早期稱「禁閉」、士官則是悔過，洪仲丘案後名稱統一為悔過，軍方認為悔過有保留必要，因為義務役能用的懲罰比較少，此次修法參考韓國的立法，悔過7天就晚7天退伍。