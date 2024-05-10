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西班牙眾院副議長為台灣發聲 力挺台灣參與WHA

中央社／ 馬德里9日專電

世界衛生大會（WHA）27日將在日內瓦登場，西班牙眾議院副議長龔薩雷茲（Marta González）7日致函世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞，力挺台灣以觀察員身分參與WHO和WHA。

駐西班牙代表處告訴中央社，這是近年來首次由西班牙國會副議長致函世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），呼籲接納台灣加入世衛組織，顯示外交部在西國努力拓展外交、深化合作的成果。民主夥伴如西班牙的挺台力度增加，對台灣在歐洲的外交進程格外具意義。

龔薩雷茲在信函中表示，成立於1948年的WHO章程裡，揭示著「所有人民」的健康是世界獲得和平及安全的基本條件，取決於個人及各國間廣泛的合作。台灣有意義參與WHA，將可對全球公衛作出貢獻，達成「全民皆健」的目標。

龔薩雷茲指出，近年來，台灣雖然獲得美國和歐盟支持以觀察員身分入會，但支持的聲音始終沒有得到回應。將台灣排除於公衛政策辯論及疾病防治會議之外，不僅侵害台灣人權，還剝奪國際社會向台灣汲取防疫知識和經驗。

龔薩雷茲寫道，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情證明，病毒無國界，全球必須共同努力，克服集體健康的挑戰。WHO作為世界各國公共衛生的協調者，理應接納為全球公衛作出重要貢獻的台灣參與，使全球衛生體系更加完整與完善。

龔薩雷茲認為，台灣有意義參與WHO及WHA是一個「務實」而非政治的議題。她呼籲WHO保持專業中立的立場，力抗政治干預，邀請台灣以觀察員身分參加WHA、以及WHO主辦的會議、機制及活動。

除了西班牙眾議院副議長致函支持台灣外，西班牙僑界在北部大城畢爾包（Bilbao）發起挺台入會活動。此外，西班牙醫師公會（Organización Médica Colegial de España）和護理公會（Consejo Generalde Colegios Oficiales de Enfermería de España）兩大醫衛組織，也致函駐西班牙代表張俊菲表示聲援，展現西國政界、僑界、醫界對台灣參與WHA的支持。

COVID-19 WHA WHO 西班牙 譚德塞

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