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外媒駐台量增 蔡總統：自豪台灣是亞洲新聞自由之家

中央社／ 台北10日電
蔡英文總統。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
蔡英文總統。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

外媒駐點台灣的數量增加，總統蔡英文今天表示，世界局勢變化不斷，獨裁政權勢力試圖擴大、假訊息的宣傳活動增加，記者揭露事實的角色比以往更重要，台灣的新聞自由度表現良好，對於台灣成為亞洲的新聞自由之家感到自豪。

台灣外國記者會、人權觀察組織（Human RightWatch）等團體晚間在台北舉辦2024年人權新聞獎頒獎典禮。總統蔡英文、外交部長吳釗燮、台灣外國記者會會長周浩霖等人出席活動。

蔡總統致詞時表示，感謝主辦單位及得獎者的努力，這次活動證明了台灣對於民主社會是多麼重視，非常肯定新聞記者們在面臨壓力之際，依然勇於承擔使命，感謝為人權議題的付出與投入。

蔡總統說，世界局勢變化不斷，獨裁政權勢力試圖擴大、假訊息的宣傳活動增加，記者揭露事實、揭露社會不公的角色比以往更重要，「你們的勇氣和努力不僅鼓舞自己，也有助提高國際社會的意識，促使各界採取行動解決迫切的人權問題」。

「自由之家」公布2024年全球自由報告指出，全球自由度連續18年下降，有缺陷的選舉與武裝衝突造成日益嚴峻的損害，台灣仍以94分居亞洲第2，僅次於96分的日本。蔡總統表示，台灣的新聞自由度表現良好，在公民自由的領域也是領先地位。

蔡總統說，近年台灣迎來越來越多來自國際媒體的駐台記者，人數不斷上升，對於台灣持續成為亞洲的新聞自由之家感到自豪。

有關AI人工智慧發展，蔡總統指出，AI讓人們生活變得方便，但也帶來挑戰，這顯示人們知道事實的權利至關重要，因此即時性、透明性是防禦錯假訊息的關鍵，台灣政府部會正這麼做，透過定期召開記者會澄清議題事實。

她說，台灣充滿活力的社會也為打擊假訊息做出貢獻，民間社會透過產業教學、課程設計等工具進行研究，在打擊錯假資訊的同時促進人權保護。

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