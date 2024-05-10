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避免司法體系過勞 藍委盼制定保單強制執行參考原則

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委林思銘（左二）、鄭正鈐（左一）、羅智強（右一）、羅廷瑋（右二）今天舉行記者會，呼籲政府制定保單強制執行參考原則 ，以維護保險制度的完整性，減少對司法和社會衝擊。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委林思銘（左二）、鄭正鈐（左一）、羅智強（右一）、羅廷瑋（右二）今天舉行記者會，呼籲政府制定保單強制執行參考原則 ，以維護保險制度的完整性，減少對司法和社會衝擊。記者潘俊宏／攝影

最高法院民事大法庭作出「台抗大字第897號」裁定，債權人可針對債務人的保單聲請強制執行，自此類似案件大增，造成司法體系過勞、保險機構遭怨、人民也受害。國民黨立委林思銘、鄭正鈐、羅智強、羅廷瑋今天舉行記者會，呼籲司法院、法務部行政執行署、金管會保險局，以及壽險公會共同研商，在確保債權人的債權之下，也能對債務人保單權益和保險受益人的權益受到保護，以維護保險制度的完整性，減少對司法和社會衝擊。

林思銘表示，根據司法院的統計資料，執行法院受理強制執行事件新收案件數量，在108年為146萬3,648件，112年已達193萬1,005件，增加46萬7,357件，成長幅度為31.93%。由於法院案件爆量，導致法官、書記官及相關司法行政人員，拼命加班而累壞身體，造成司法體系過勞、保險機構遭怨、人民受害的三輸局面。

鄭正鈐表示，根據中華民國人壽保險商業同業公會14個月以來，提供債務人投保資料查詢，就高達23萬件，人壽保險公會提供債務人申訴，卻不提供給債權人申訴，引發債權人不滿，人壽保險公會陷入兩難。更甚者，讓被強制執行的債務人的保單要保人權益也受到損害。

羅智強表示，「897號裁定」已經造成保險系統性風暴，原本是為了防止脫產而做出的裁定，但在處理上，已經造成動搖保險制度的社會安全功能，大幅增加法院審理案件量，以及不符比例侵犯弱勢者醫療健康權益，當然也會侵犯受益者的權益。

羅廷瑋強調，這類型低額保單幾乎是弱勢家庭的救命錢，若政府不符比例原則，任由債權人進行強制執行，等於是讓債務人陷入生活困頓，政府必須制定相關規範，保障弱勢族群的生存權益。

司法院 國民黨 過勞

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