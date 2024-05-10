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徐巧芯公開援烏密件遭外交部告洩密 傅崐萁聲援：揭弊是立委天職

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者潘俊宏／攝影

國民黨立委徐巧芯日前公開外交部援助烏克蘭密件部分內容，被外交部告發涉犯公務員洩漏國防以外機密罪。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天聲援徐巧芯，表示揭弊本來就是立法委員的天職，應該要給徐巧芯加油。

傅崐萁今天在立法院受訪表示，民進黨政府8年來有太多層出不窮的弊案，腐敗情況超過國民黨封建時期，當時也都沒有像民進黨8年的腐壞程度，且外交本來就是黑幕，到底有多少援外款項在中間被黑掉，外交部都以機密預算來遮掩內容，尤其新南向政策部分，大概貸款及補助一千多億，這些都是黑洞，到現在都沒有辦法讓大家了解清楚。

傅崐萁強調，國會議員監督政府本就是天職，也本就應該要做。畢竟一個貪汙腐敗的政府，本就應該被國會議員監督，行政院各部會不要把立法委員當作攻擊的對象，揭弊是立法委員的天職，應該給徐巧芯加油。

傅崐萁 外交部 徐巧芯

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