和賴清德達成共識！傳蔡總統將特赦陳水扁 立院下周三排案追「海角七億」

傳出總統蔡英文下周一將發布特赦令特赦前總統陳水扁，國民黨團大會今早對此討論如何攻防。國民黨籍立院司委會召委吳宗憲決定，將於下周三（15日）邀請司法院、法務部等，針對陳水扁未沒收之不法所得及停審未定讞案件之處理進行專案報告；吳宗憲說，陳水扁還沒結的案子如何處理，以及不法所得海角七億流向，主管機關都必須清楚說明。

有媒體報導指出，蔡英文已和準總統賴清德達成共識，下周總統府將發布特赦令，採「免刑不免罪」。對此，總統府發言人林聿禪今天表示，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

針對近來頻傳特赦陳水扁，吳宗憲今下午發出議程通知，將於5月15日下周三邀請司法院秘書長吳三龍、法務部長蔡清祥率相關單位列席，針對「總統行使特赦後，該案未沒收之不法所得及停審未定讞案件之處理」進行專案報告並備詢。

吳宗憲表示，媒體大幅報導陳水扁將被特赦，也引起朝野立委與民眾的關注，不過陳水扁很多案子還沒處理完，例如不法所得如海角七億等流向？或是已經被沒收的不法所得，是不是未來還要還給阿扁，這些都將邀請相關單位前來立法院說明。