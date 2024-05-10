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傳已兵推半年…下周特赦陳水扁？ 府：依相關法律規範辦理

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
保外就醫中的前總統陳水扁。圖／聯合報系資料照片
保外就醫中的前總統陳水扁。圖／聯合報系資料照片

傳出蔡英文總統將在520卸任前、下周擬特赦前總統陳水扁，對此總統府發言人林聿禪表示，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

有網路媒體今天報導，總統蔡英文卸任前可望特赦前總統陳水扁，下周總統府將發布特赦令，陳水扁將在蔡英文任期最後解套，獲得特赦令。據了解，蔡英文與其幕僚針對特赦陳水扁一案，早已兵棋推演半年多，期間總統府幕僚找了法務部等相關司法體系討論關於陳水扁的特赦令，可望在蔡英文卸任前發布特赦令。

針對是否特赦陳前總統等相關議題，總統府重申先前的態度，府發言人林聿禪表示，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

特赦 總統府發言人 蔡英文

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