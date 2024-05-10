台灣基進、時力促保護國安 政府推台版TikTok法案

台灣基進、時代力量等團體今天召開記者會，舉美國要求短影音平台TikTok必須與中國母公司字節跳動限期「斷開連結」為例，呼籲政府正視TikTok對台灣的危害，並制定相關法案保護資安與國安。

台灣基進黨主席王興煥、秘書長吳欣岱，及時代力量黨主席王婉諭、台灣綠黨發言人王彥涵、經濟民主連合副秘書長許冠澤今天在立法院召開「資安即國安！台版TikTok法案別再等」記者會，提出上述主張。

王婉諭表示，根據學界與NGO的調查，TikTok的演算法刻意壓制中國敏感主題，而當印度在2020年禁止TikTok、美國在4月要求TikTok脫離中國母公司控制等，而且中國對台灣有強烈敵意，台灣至今只有禁止公部門使用TikTok，這是遠遠不足的。

王婉諭指出，數位發展部與國安部門，應開始調查TikTok在台灣的影響力，並呼籲行政院基於調查的事實，盡速研擬台版TikTok法案，不論是採取美國模式的「剝離」或是全面禁用，政府都有義務提出法律草案與對策作為，保障國家安全。

王興煥說，台灣應以數位主權的概念，以憲政原則規範數位服務，將跨境的數位平台業者落地納管，以維護言論自由與民主品質，而具體的做法就是重啟數位中介服務法草案的研議，重點包括，將跨境的數位中介服務者落地納管，以及對於TikTok等徹底由敵對國家中國所掌握的數位平台，禁止使用。

王興煥指出，美國已禁止中國資本掌控的TikTok，而台灣身處受中國戰爭威脅的狀態，對於言論環境的典範，應轉換為務實的安全考量，對抗中國藉由不設防的言論環境滲透台灣。