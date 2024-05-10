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影／不只有康乃馨 還能送這些花表達對媽媽的愛

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
母親節將至，立法院長韓國瑜今天在院會請議事人員送給每位委員一朵康乃馨。記者潘俊宏／攝影
母親節將至，立法院長韓國瑜今天在院會請議事人員送給每位委員一朵康乃馨。記者潘俊宏／攝影

母親節將屆，立法院長韓國瑜今天在議場贈送康乃馨給每一位委員。國民黨立委羅廷瑋邀請立法院榮譽顧問陳漢強、教育部前部長吳清基及孟子第69代傳人孟繼洛等舉行記者會，共同倡議台灣為多元文化國家，應該給母親節多一個選擇，在古代稱為萱草的金針花，也是中華民族象徵母親的一種花卉，也可以來感謝母親無私的愛與付出。

羅廷瑋現場邀請到明倫高中音樂老師李郁茹為大家演唱「母親您真偉大」，場面備感溫馨，期待在台灣的閩南人、客家人、外省人、原住民、新住民等，都能彰顯台灣的兼容並蓄，康乃馨很好，金針花很棒，魯冰花、百合花都不錯，希望大家能用自己覺得最具有代表性的花種，來感謝母親無私的愛。

孟繼洛表示，孟母三遷是中華民族的典範與驕傲，而古代的萱草代表孝道，也就是現在的金針花，身為孟子的後裔，希望文化可以傳承。

吳清基呼籲，母親對於家庭的貢獻良多，也是孩子人生當中第一位老師，應該感念母親的偉大。

國民黨立委羅廷瑋（中）、立法院榮譽顧問陳漢強（右二）、孔孟學會理事長吳清基（左二）、國立台北科技大學前副校長孟繼洛（左一）、明倫高中音樂老師李郁茹（右一）今天舉行記者會。表示台灣的族群多元，康乃馨、金針花、魯冰花、百合花等有代表性的花種，都能感謝母親無私的愛。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委羅廷瑋（中）、立法院榮譽顧問陳漢強（右二）、孔孟學會理事長吳清基（左二）、國立台北科技大學前副校長孟繼洛（左一）、明倫高中音樂老師李郁茹（右一）今天舉行記者會。表示台灣的族群多元，康乃馨、金針花、魯冰花、百合花等有代表性的花種，都能感謝母親無私的愛。記者潘俊宏／攝影

國民黨 立法院

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