健康險被強制執行恐侵權益 林思銘：應考慮債權比例性

國民黨團今日上午舉行記者會，呼籲司法院、法務部行政執行署、金管會保險局，以及壽險公會共同研商，找出解決司法體系過勞、保險機構遭怨、人民受害的對策，在確保債權人的債權下，保護債務人保單權益和保險受益人的權益，維護保險制度的完整性。

108年12月9日最高法院民事大法庭作出「台抗大字第897號」裁定，債權人可針對債務人的保單聲請強制執行，此類案件大幅增加，最近14個月以來，各執行法院核發扣押命令者，至少有3萬4680件，核發執行命令終止債務人為要保人的人壽保險契約者共計8712件，造成法院受理處理此類案件負荷沈重。

黨團首席副書記長林思銘表示，最高法院「108年度台抗大字第897號」請求清償債務強制執行案，裁定主文說：「執行法院於必要時，得核發執行命令終止債務人為要保人之人壽保險契約，命第三人保險公司償付解約金。」 此裁定一出，保單遭強制執行案件量暴增。根據司法院的統計資料，執行法院受理強制執行事件新收案件數量，在108年為146萬3648件，112年已達193萬1005件，增加46萬7357件，成長幅度為31.93%。

林思銘指出，法院案件爆量，導致法官、書記官及相關司法行政人員加班累壞身體。他也提到要保人欠銀行幾千萬，但保價金只有數十萬元，兩者不成比例，897號裁定會讓保單無論價值多少，都會遭到強制執行而解約。法院諭令強制執行不分債權輕重大小，對保險人來說，會造成非常大的傷害。

林思銘建議，司法院應就「必要性」做出相關的指引，避免最高法院大法庭的裁定所造成的社會問題。金管會保險局應該盡快做出修正，針對各類型保險契約，如健康險、意外險若不是附約，是否可以成強制執行標的？保險局必須提出指引。

黨團副書記長鄭正鈐表示，保險行為當中，有要保人、保險人和受益人，實施強制執行之下，這些人要負擔那些權責？現行規定並不明確。實務上發生強制執行保單，除保單主險（儲蓄險）外，附險可能包括壽險、醫療險、意外險，目前都列為遭強制執行標的，這會讓保險人的權益受到嚴重影響。

黨團副書記長羅智強表示，「897號裁定」已經造成保險系統性風暴，本是為防脫產而做的裁定，但處理上，已造成動搖保險制度的社會安全功能，大幅增加法院審理案件量，以及不符比例侵犯弱勢者醫療健康權益，也侵犯受益者的權益。

羅智強說，「897號裁定」出爐後，他接獲來自各方的陳情、申訴案件。他建議，在未來相關強制執行法制內容進行調整時，必須顧慮到保單時間、保單金額大小、保單種類，以及受益人的介入權。

國民黨立委羅廷瑋表示，法務部在106年7月10日公文解釋函指出，「社會救助、補助與福利津貼，不得作為抵押、抵銷、扣押或供擔保的強制執行標的。」與個人生命、健康權利攸關的相關個人保險、社會保險，不得為強制執行，政府部門必須制定低額保單價值做為區隔。

羅廷瑋強調，這類型低額保單幾乎是弱勢家庭的救命錢，若政府不符比例原則，任由債權人進行強制執行，等於是讓債務人陷入生活困頓，政府必須制定相關規範，保障弱勢族群的生存權益。