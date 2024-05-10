陳建仁隔7年再訪永安新港社區 背後曾有暖心動作
副總統陳建仁今天南下高雄視察各項漁業建設，中午來到最後一站，高雄金牌農村社區「新港社區」，獲得在地青農熱情迎接。他大讚新港社區是全國社區的模範，這些返鄉青農也像鑽石般，讓台灣能在世界上閃閃發光。
7年前時任副總統的現任行政院長陳建仁，悄悄南下高雄拜訪永安新港社區的銀髮族，當時正巧當地面臨養殖漁業歷經嚴重寒害後的復甦，一群年輕人返鄉進行社區改造，陳建仁返回台北後立即安排相關部會協助進行，讓新港社區在2021年獲得金牌農村美譽。
今天陳建仁以行政院長身分再次來到新港社區，讓當地青年開心不已，早早排好隊伍在門口熱情迎接他們心目中的「大仁哥」。行政院長陳建仁表示，新港社區是台灣社區的模範，也讓全世界看見原來台灣農村也可以發展成這樣。
陳建仁更以鑽石來比喻，台灣雖然在地圖上只是小小的一點，但是台灣民主、自由、經濟繁榮，再加上年輕人有活力，就宛如鑽石般閃閃發光，照亮亞洲、全世界。而這些願意返鄉服務的青年也就像是鑽石般閃耀，「很了不起」，未來也會努力讓台灣能有更多鑽石出現。
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