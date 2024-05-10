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陳建仁視察四億元等級船員會館 與外籍漁工玩籃球機

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
行政院長陳建仁今天上午到高雄，視察前鎮漁港船員會館。記者王勇超／攝影
行政院長陳建仁今天上午到高雄，視察前鎮漁港船員會館。記者王勇超／攝影

行政院長陳建仁今天上午來到高雄市前鎮區，視察耗費4億元打造的前鎮漁港船員會館，他在2樓與外籍漁船員一起玩籃球機，也參觀澡堂、廁所和祈禱室等公共空間，最後前往3、4樓的旅館區參觀。陳建仁說，船東如能好好照顧船員，船員心情穩定，工作表現好，台灣遠洋漁業發展也會更好。

陳建仁說，遠洋漁船外籍漁工扮演重要角色，他在擔任副總統期間身兼人權諮詢委員會的召集人，對於人權保障是相當重視，近日他接見外籍漁船員代表，知道遠洋漁船有裝設無線網路，讓漁船員能透過手機與家人聯繫，心理上有依託。

陳建仁表示，在遠洋漁船裝設無線網路，台灣是先行者，現在有百分之三十的漁船有裝設無線網路，可以穩定船員的心情，「看得出台灣人疼惜外國人」。他感謝遠洋漁船的企業家，能這麼有愛心去照顧船員，「當我們把無線網路當成像是呼吸空氣那樣正常時，不要忘掉遠洋漁船外籍船員的需要」。

陳建仁說，近期台美21世紀貿易倡議的談判過程中，美國對於遠洋漁民人權保障重視，曾與梵蒂岡進行海員宗會會議，接著還會在台中辦理漁業人權演討會，「看得出台灣人疼惜外國人，是我們的驕傲」。

陳建仁說，船員會館設備好，讓船員精神上有慰藉，心情穩定，打魚認真，收穫就會越來越好，相信大家合作發展，讓台灣遠洋漁業越來越好。

高雄區漁會總幹事黃昭欽表示，目前船員會館2樓已經開放使用，1樓取得裝修執照就可營運，住宿部分因旅館業管理辦法，目前朝向現有旅館業做合作委託經營，預計最快今年7、8月就可營運。

行政院長陳建仁在船員會館二樓與外籍漁船員一起玩籃球機。記者王勇超／攝影
行政院長陳建仁在船員會館二樓與外籍漁船員一起玩籃球機。記者王勇超／攝影
行政院長陳建仁今天上午到高雄，視察前鎮漁港船員會館。記者王勇超／攝影
行政院長陳建仁今天上午到高雄，視察前鎮漁港船員會館。記者王勇超／攝影

漁民 移工 陳建仁

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