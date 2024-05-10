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支持立委登太平島 馬英九：保衛國土不能退卻

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統馬英九2016年1月28日登太平島，並邀請當時的總統當選人蔡英文一同前往，但為蔡英文婉拒。圖／總統府提供
前總統馬英九2016年1月28日登太平島，並邀請當時的總統當選人蔡英文一同前往，但為蔡英文婉拒。圖／總統府提供

前總統馬英九今日透過臉書，表態全力支持立委登臨太平島。馬英九說，太平島本是中華民國的固有領土，樂見並支持立委登島，堅持中華民國追求南海和平、支持國際合作、保衛國家領土的立場，絕對不能退卻。

馬英九說，立法院20多位國民黨與民眾黨立委，預定將於近日登上太平島，維護我國主權，他對此表達全力肯定與鼓勵之意。

馬英九說明，2015年5月26日，他於總統任內提出「南海和平倡議」，表達中華民國政府對於南海爭議的基本主張，並願秉持「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」的原則，與其他各方共同開發並分享南海資源，因為「主權無法分割，資源可以共享」。我國也願積極參與區域相關對話及合作機制，以和平方式處理爭端，共同維護區域和平及促進區域發展。

馬英九指出，當年提出南海和平倡議後，就決定在總統卸任前去一趟太平島視察，並提出「南海和平倡議路徑圖」，要將太平島變成「和平與合作之島」。這個決定背後最重要的原因，就是2013年菲律賓已依1994年「聯合國海洋法公約」向海牙國際法庭提出南海仲裁案，我方如果沒有積極作為，將處於不利地位。

馬英九說，中華民國總統登太平島，其實已有前例。1945年8月抗戰勝利後，太平島自1946年由中華民國海軍收復以來，由於交通不便，過去的幾任總統並未登島。直到前總統陳水扁於任內興建機場跑道，並於2008年2月2日搭乘空軍C-130運輸機登島視察，宣布跑道要供人道救援之用，協助援救萬一受困的漁民。

馬英九表示，他2015年帶著隨團官員與學者在島上訪視各地，包括南沙醫院、郵局、農場、水井、飛行跑道、新建碼頭與燈塔、觀音堂、海軍紀念碑等設施，還在島上的中華郵政代辦所投寄信件回臺灣，並與駐島人員共進午餐。他也當場生飲五號井的淡水，南海其他的島礁都沒有這麼好的水，品質絕佳。

馬英九提到，太平島面積51平方公里，大約是台北市大安森林公園的兩倍大。他在2015年登島同時也向國際社會證明，太平島有乾淨的水與適合農耕的土地，是一個適合人居，符合1994年聯合國海洋法公約第121條第一項規定的「島嶼」（island）定義，而非第三項「不能維持人類居住與自身經濟生活」的「岩礁」（rock）。因此太平島除了享有12海里領海外，也享有200海里的專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層。

馬英九強調，更重要的是，太平島本來就是我中華民國的固有領土，我國立委登島維護國家主權，名正言順，毫無不妥。立委此行也是去呼籲及推動南海的和平與合作。「據說有某友邦私下反對他們去太平島，但是我們有自己的國家利益，不是任何其他國家的附庸國。因此我樂見並支持立委登島，堅持中華民國追求南海和平、支持國際合作、保衛國家領土的立場，絕對不能退卻。我當年即未理會該友邦的反對意見，今年自然應該比照辦理。」

太平島 馬英九

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