台智光若按民法收5％遲延利息 議員曝每月31萬元

台智光爭議延燒，台智光態度強硬，函文市府應按照合約規定給專案費率2100元，而非依母約僅願支付1761元，若未給付全額，將按民法規定按周年利率5％方式計算遲延利息。台北市長蔣萬安上午赴議會專案報時，議員簡舒培表示，如果真的被收5%，光今年4月到12月，利息達281萬元，1個月31萬元利息。

蔣萬安今將赴議會專案報告大巨蛋、北士科、京華城、台智光等4案。其中台智光案，台智光函文市府，若市府未給付全額，將按民法規定收5％遲延利息，蔣萬安表示「絕不接受台智光說法」但簡舒培在質詢時，反諷這是市長的「氣魄話」。

簡舒培指出，如果沒有好好解約、說服法官，若合約還算數，市長的氣魄由市民來承擔？蔣萬安回答說，有問題就要終止；簡舒培說，但若無法說服法官，法官認為合約怎麼寫、就怎麼算，怎麼辦？281萬元利息，是民脂民膏。

簡舒培指出，市府到現在台智光解約小組都沒有成立，市長今天來報告還說「有需要再成立」這是法律攻防戰 ，應該做準備，但市長只有講氣魄話，沒有準備好。

北市法務局長連堂凱表示，已經有準備攻防點，但現在無法在這裡說；簡舒培表示，要說服大家對市府有信心，但解約小組都沒有成立，她認為局處沒有準備好，應該先把解約小組搞定。