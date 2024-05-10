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國民黨辦母親節包水餃同樂 朱立倫喊：天下媽媽都是寶

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨今日於全台各縣市同步舉行「母親節包金元寶，媽媽都是我的寶」活動，在母親節前向全國媽媽表達最高敬意與謝意。國民黨主席朱立倫主席於中央黨部，與現場媽媽們一同包元寶（水餃），強調媽媽是全家的寶，孩子永遠要以感恩的心來謝謝全天下的母親，祝福所有媽媽們「母親節快樂」。圖／國民黨文傳會
國民黨今日於全台各縣市同步舉行「母親節包金元寶，媽媽都是我的寶」活動，在母親節前向全國媽媽表達最高敬意與謝意。國民黨主席朱立倫主席於中央黨部，與現場媽媽們一同包元寶（水餃），強調媽媽是全家的寶，孩子永遠要以感恩的心來謝謝全天下的母親，祝福所有媽媽們「母親節快樂」。圖／國民黨文傳會

國民黨今日於全台各縣市同步舉行「母親節包金元寶，媽媽都是我的寶」活動，在母親節前向全國媽媽表達最高敬意與謝意。國民黨主席朱立倫主席於中央黨部，與現場媽媽們一同包元寶（水餃），強調媽媽是全家的寶，孩子永遠要以感恩的心來謝謝全天下的母親，祝福所有媽媽們「母親節快樂」。

朱立倫與現場寶貝媽媽們包餃子同樂，一一致送母親節蛋糕，獻上誠摯的感謝與祝福。他表示，每一位孩子心目中都有不同媽媽的形象，有的溫柔、有的剛毅，也有些媽媽的形象是嘮叨、恰北北，但無論如何，都是最好的媽媽，最愛孩子的媽媽，孩子永遠要以感恩的心來謝謝全天下的母親。

朱立倫說，南部大家都說母親節「全家甲龍蝦」，父親節「走嘎某半欸」（躲到沒半個），媽媽是最重要的，真的是全家的寶，今天國民黨從中央黨部到各縣市同步慶祝母親節，對全國母親表達最高的敬意，祝大家母親節快樂。

國民黨婦女工作委員會主委陳怜燕與夫婿、國民黨秘書長黃健庭一同上台致詞，陳怜燕說，國民黨的秘密武器就是媽媽姐姐們，家庭是國家最重要的資產，但是一個家庭能不能和樂、能不能幸福，媽媽是最重要、最關鍵的角色。「聖經裡說，要孝敬父母是第一條帶應許的誡命，會使我們得福，在世長壽，希望大家都盡一切努力尊榮母親，也希望每一個孩子與媽媽都健康平安快樂。」

國民黨 母親節

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