指台鹽綠能淪綠友友提款機 黃國昌批陳啟昱：腐敗至極

民眾黨立委黃國昌指出，台鹽綠能在嘉義義竹的魚電共生案場，自2023年至今已經虧損3億，且由台綠前董事長陳啟昱私自引進的民股中，陳啟昱兒子任職的鴻暉國際，打著台綠的招牌在外收地，土開費則全進鴻暉的口袋；黃國昌也說，陳啟昱離開台綠後，即到另一間民股瀧鋌水泥負責人洪鴻章三洋實業的子公司三洋能源擔任董事長，簡直腐敗至極。

民眾黨立委黃國昌、張啟楷、林憶君今舉行「國家台鹽綠能竟淪綠友友提款機」記者會。黃國昌表示，台鹽為推動綠能政策，2017年成立子公司「台鹽綠能」，弊案叢生，經濟部直到四月才對相關人咎責，拖延多時、腐敗至極。

黃國昌表示，多數民眾支持發展綠能，但無法容忍官商勾結與貪腐，兩周前不法獲利91億元的力暘光電弊案遭起訴，民眾黨團要求撤銷力暘的違法電業許可，但經濟部迄今仍迴避，令人懷疑「看到英系權貴就軟腳」。

黃國昌指出，台鹽綠能在嘉義縣義竹的魚電共生案場原先預計2021年發電，但至今尚未完成驗收，恐面臨上百億的求償，台鹽綠能去年一整年虧損2.5億元，2024年第一季也已虧損超過5000萬，累積虧損已經超過資本額超過2分之1，股本已經快全部虧光。

黃國昌表示，民進黨酬庸高雄市前副市長陳啟昱擔任台鹽綠能董事長，陳啟昱私自引進四大民股，四大民股中的鴻暉國際、承暘光電、瀧鋌水泥都涉入嘉義義竹案場弊端。

黃國昌指出，去年民眾黨前立委陳琬惠在立法院質詢義竹案場涉及利益輸送，經濟部長王美花當時承諾進行行政調查，但卻將行政調查編列為密件，今年再次發文索資卻又不是密件，經濟部的標準為何？是在遮掩什麼嗎？

黃國昌批評，經濟部遮掩弊端、行政調查報告殘破不堪，違法情事都沒有處理，直到今年四月紙包不住火了，才要求台鹽對陳啟昱、台鹽前總經理蘇坤煌咎責。黃國昌質疑，移送內容所涉違法，是去年經濟部展開行政調查前就已經發生，為何拖到現在才移送？

黃國昌指出，陳啟昱兒子任職的鴻暉國際，打著台綠的招牌在外收地，土開費則全進鴻暉的口袋，其所承接台綠義竹案場土地開發，未經董事會核定即簽訂5900萬之合約。

黃國昌指出，承暘光電的關係企業宸峰工程取得義竹案場鋼構工程，瀧鋌水泥關係企業聯鋌營造則取得義竹案場土木工程，陳啟昱在辭任台綠董事長後，即到瀧鋌水泥負責人洪鴻章三洋實業的子公司三洋能源擔任董事長，簡直腐敗至極。

黃國昌表示，蘇坤煌隱瞞與下包廠商的金錢借貸關係，指定其為基樁施工廠商，甚至出現指定資本額僅20萬新成立的企業社參與議價，承接2482萬的工程，後來出現包括請款不用審核就付款、放水未扣違約金、未依約交付足量線材造成虧損等弊端。

張啟楷表示，從力暘弊案到台綠弊案，都讓人非常憤怒，政府漲人民的電價不手軟、分秒不拖延，弊案卻拖了一年，一定會究責到底。台綠已經虧了一半的資本額，還可能被求償百億，這些都是納稅人的錢，綠友友們賺大錢，卻要漲人民電價補貼，簡直臭不可聞。

張啟楷批評，資本額20萬新成立一個月的企業社可以拿到2482萬的工程，宛如去年超思雞蛋弊案的翻版，直言民進黨主政下，官商勾結手法近乎一致。從力暘弊案到台綠弊案，欺負的都是最無辜、善良的最基層，良田跟魚塭因誤錯誤的光電政策被剝奪，犧牲農漁民的權益，民眾黨團一定會追究到底。