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民眾黨519集會台北市警察局長估1000人出席 議員：不怕激怒柯支持者？

中央社／ 台北10日電
民眾黨日前在監察院前舉行「第三波民主改革，519草根行動啟動」記者會，民眾黨主席柯文哲（左三）、秘書長周榆修、立法委員黃國昌、吳春城、麥玉珍、林憶君、張啟楷等黨公職同仁出席。記者邱德祥／攝影
民眾黨日前在監察院前舉行「第三波民主改革，519草根行動啟動」記者會，民眾黨主席柯文哲（左三）、秘書長周榆修、立法委員黃國昌、吳春城、麥玉珍、林憶君、張啟楷等黨公職同仁出席。記者邱德祥／攝影

民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前封街集會，台北市警察局長張榮興今天在議會答詢，預計約1000人出席，警力約200人，應不會有衝突，且會做好安全維護整備。

台北市議會上午召開專案報告，市長蔣萬安等官員列席備詢。國民黨議員秦慧珠質詢蔣萬安，有無收到520總統就職典禮邀請及是否出席，蔣萬安答詢，有收到，但不會參加，因當天有相關市政行程。

秦慧珠追問台灣民眾黨主席柯文哲要捧民進黨的場，會出席5月20日總統就職典禮，但卻在昨天宣告5月19日要號召藍綠上街頭，認為這是找台北市府和警局的麻煩，針對此活動，警方是否有蒐集相關情資。

張榮興在議會答詢表示，針對519活動，已申請核准在台北市北平東路集會，估約1000人參加，且有做好安全維護整備。

秦慧珠追問張榮興說法可能激怒柯文哲支持者，到時若達10萬人參加要如何因應。張榮興表示，申請核准地點頂多能容納1000人到5000人，會做好交通維護和現場維安，預估警力約200人就足夠。

秦慧珠追問是否可能出現衝突，張榮興說，不會，因是集會場合，要依集會遊行法規範執行，不然警方會執法且會預先做好相關準備。

總統當選人賴清德520就職，民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，號召上千人參與。柯文哲昨天偕民眾黨立委與黨公職在監察院大門前舉行「第三波民主改革，519草根行動啟動」記者會。

柯文哲表示，新政府應實現司法、媒體及憲政改革，他呼籲當天認同改革的朋友不分藍綠一起站上街頭，展現草根與行動決心，讓改革真正上路。

台灣民眾黨 張榮興 柯文哲

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