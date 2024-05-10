邀賴清德國情報告案立院逕付二讀 朝野下周一協商形式

準總統賴清德就職在即，立法院院會今天處理國民黨團、民眾黨團邀請賴清德就職後到立法院國情報告的提案，經朝野協商後取得共識，將國民黨團及民眾黨團版本逕付二讀，民進黨團提議朝野協商，由立法院長韓國瑜於下周一召開協商，屆時將討論國情報告形式。

國民黨團提案指出，我國憲法增修條文及立法院職權行使法訂有總統赴立法院國情報告相關規定，惟自我國修憲以來未曾落實。基於責任政治原理，總統至立法院進行國情報告，俾使立法院及全國人民知悉總統治國理念及施政方向，立法院於新任行政院院長施政方針報告前，依立法院職權行使法第15條之二規定，邀請賴清德至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告。

國民黨團總召傅崐萁表示，第11屆立法院，要做一個對憲法、對中華民國，以及全國國人重要的宣示，立法院113席立委，來自中華民國各地區域，不管哪自來一個地方，大家都樂愛我們的國家、這塊土地，希望人民的聲音可以讓政府聽到，讓多元民主在台灣確實的往下扎根。

傅崐萁說，此次總統大選，賴清德總統當選人已經表達他願意到立法院國情報告，依照憲法增修條文，確實過去有案例，在韓國瑜召集的朝野協商當中，各黨鞭在下周一三黨正式協商後，於520以後來立法院做國情報告並備詢答，用什麼樣的方式國民黨都尊重，希望各種聲音的表達總統能夠聽到，總統到立法院國情報告以後，讓行政院到立法院做施政報告。

傅崐萁強調，朝野和諧很重要，民主社會能夠持續開花結果，很感謝民眾黨、民進黨一致支持，希望未來總統到立法院國民報告成為憲政慣例，在未來施政過程當中，能夠更貼近民意，讓各方面發展更加長途的進度，他們不設任何限制，希望朝野能夠同心，往前進步更一步，一起來寫歷史。