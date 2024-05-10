罷免謝國樑第2階段明開跑7連署站 發言人：專心拚市政

「山海公民拆樑行動」公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動，今天在立法院召開記者會表示，第一階段中選委會已通過，明起展開第二階段連署，60天目標5萬份，行動小組也在網路公布7個實體連署站。基隆市政府發言人呂謦煒回應，市府不受外界影響，會專心致力拚市政。

根據中選會統計，前年基隆市長選舉，選舉人數為30萬7913人，因此至少要提出3080名符合規定的提議人名冊。「山海公民拆樑行動」4月8日將3436人提議人名冊等資料送交中央選舉委員會，獲得通過，已完成第一階段作業。

第二階段連署人數需原選舉區選舉人總數10%以上，因此至少需3萬792人連署才能過關，第三階段投票要7萬6979票罷免案才會通過罷免案。

發言人李晏蓉表示，這場罷免有正當性，根據選民結構，除加強網路宣傳，也會規畫實體活動，鼓勵市民站出來表達心聲，希望關心基隆發展的市民提供連署站，讓更多想參與罷免案的人站出來。

山海公民拆樑行動也在網站公布7個連署站地點，仁愛區：忠一路3巷25號小留美髮院、仁三路11-9號；安樂區麥金路407號、安一路100巷6號1樓美忻美髮；中山區中華路28號海吉市大廈騎樓；信義區深溪路85號1樓丸盛找餐；暖暖區：過港路10巷177號育泰商行。

「第一階段簽過的，請再回來簽一次」行動小組表示，他們持續在基隆的大街小巷進行宣傳罷免的行動、街講及發放傳單，期待基隆市府有雅量能夠接受民意展現，以公平公正的態度迎接罷免案第二階段的開跑。

基隆市政府發言人呂謦煒回應表示，市府不受外界影響，會專心致力拚市政。