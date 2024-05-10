花東交通建設條例拚三讀 黃國昌：藍白共提修正動議

外界關注台灣民眾黨團對於國民黨立委傅崐萁所提的花東交通建設特別條例草案態度，民眾黨團總召黃國昌今天表示，為遵守財政紀律，黨團不贊成編列特別預算，已提出刪改版本，屆時將與國民黨團共提修正動議版本。

立法院朝野黨團9日針對國民黨立委傅崐萁所提的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案進行協商，民進黨團指違憲，國民黨團稱完全合法，民眾黨團則主張不贊成用特別預算方式處理，3方無法達成共識。

立法院會今天討論事項排定處理環島高鐵及花東快速公路建設特別條例等草案，外界預料將上演表決大戰，而民眾黨團態度將左右表決結果。

黃國昌今天上午記者會後受訪，談及民眾黨團投票立場。他表示，花東人委屈太久、被騙太久，花東人欠缺一條安全回家的路，因此民眾黨團支持花東建設。

但黃國昌也說，民眾黨團重視財政紀律，因此不贊成編列特別預算，相關預算應回到預算法精神，按照進度分年度編入年度預算。

黃國昌表示，原來傅崐萁所提的特別條例草案排除公共債務法、預算法限制規定，並設立基金，但為遵守財政紀律，民眾黨團認為應該要刪除。

黃國昌表示，民眾黨團已提出修正動議，早上國民黨團總召傅崐萁及國民黨團成員都表達支持並且簽字，立法院會今天院會表決的關鍵條文，將是民眾黨團與國民黨團共提修正動議。