花東交通三法朝野無共識 傅崐萁：不能再走清朝時代的路

立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團，協商由國民黨立法院黨團總召傅崐萁等人所提「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」及「國道6東延花蓮建設特別條例草案」，歷經3小時討論，朝野無法達成共識。傅崐萁感嘆，這次大地震，蘇花公路跟台8線柔腸寸斷，不能讓台灣人民再來走清朝時代的路。

傅崐萁今天受訪表示，環島高鐵、國道6號、花東快速道路是台灣最重要區域平衡的主要建設，透過環島高鐵能夠讓全台成為2個小時的生活圈，讓大家不管從哪一個點到另外一個點都是2小時，對2300萬人所有行的安全，以及拉近彼此的感情，是一個非常關鍵的建設，且環島高鐵是交通部長王國材在2021年提出的建議，目前看起來台灣有近八成的人是支持的，畢竟我們是一個國家，要一個共同的生活圈，大家對於尚未完成的基礎建設拼圖，應該是樂觀其成。

傅崐萁說，花東快速道路從2012年討論到現在，也經過不同屆的總統及國會，都不斷地在推動花東快速道路，比較遺憾是在2017年前瞻基礎建設計畫的時候，蔡英文總統所提出來的8800億，而時任國民黨立委徐榛蔚希望花東快速道路能夠納入前瞻基礎建設計畫，但民進黨團以多數壓制、否決。

「看到這一次的大地震，整個蘇花公路跟台8線柔腸寸斷，不能讓台灣的人民再走清朝時代的路。」傅崐萁提到，看到蘇花改的安全，在這次大地震不只安然無恙，更是最主要的避難所，蘇花改非常安全，且高鐵歷經這次的大地震，也確定工程技術沒有問題，可以對抗天然災害。

傅崐萁指出，國道6號把台灣中部跟東部連貫在一起，這是未來台灣成為共同生活圈一個非常重要的建設。他強調，花東交通建設三法都是在立法院經過多年的討論，才有今天這樣的一個決議。

國民黨團書記長洪孟楷表示，昨天協商，民進黨團咬定違憲，而沒有任何實質的討論，這種不思進步、完全只想要為杯葛而杯葛的作法，只是浪費國人的時間，過去有時間不做，現在大家希望來做又故意杯葛，這樣的執政態度國人沒有辦法接受，所以「依照議事規則該怎麼進行」。