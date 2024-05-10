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謝國樑罷免案第二階段啟動 罷團目標60天5萬連署

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
「山海公民拆樑行動」公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動，明天起將啟動第二階段，目標兩個月募得5萬份連署書。記者林縉明／攝影
「山海公民拆樑行動」公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動，明天起將啟動第二階段，目標兩個月募得5萬份連署書。記者林縉明／攝影

「山海公民拆樑行動」公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動，第一階段提議人數已通過中央選舉委員會通過，明天起展開第二階段連署，目標5萬份。「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉今天表示，這場罷免有正當性，期待謝國樑可以回應市民的質疑，不是把民意抹黑成機器人，只會閃躲跟迴避話題。

依據公職人員選舉罷免法規定，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，根據中選會統計，前年基隆市長選舉，選舉人數為30萬7913人，因此至少要提出3080名符合規定的提議人名冊。「山海公民拆樑行動」4月8日將3436人提議人名冊等資料送交中央選舉委員會，已完成第一階段作業，將進入第二階段人數，連署人數需原選舉區選舉人總數10%以上，因此至少需3萬792人連署，才能進入第三階段投票。

「山海公民拆樑行動」將啟動第二階段連署，今天邀請多位基隆市民說明罷免理由。李晏蓉指出，謝國樑上任市長一年多，市民很多質疑前後說法不一，罷免活動開始後才更新電動機車政策，謝國樑的市政規畫詳細度也引發質疑；面對質疑聲浪，謝國樑卻把基隆市民當成機器人貼文，所以越來越多基隆市民願意站出來，證明這些質疑不是抹黑機器人。

基隆市民Becca 表示，號稱有愛市長的謝國樑，面對市民質疑竟稱是機器人，市民想知道的是市政規畫有無比A4更多說明，基隆市民值得傾聽不同意見的市長。

基隆市民Ray說，站在基隆市民的立場，思考的是一年多來基隆帶來哪些改變，期待新市府團隊有不同多元性，結果謝國樑的表現讓他們感到失望，當初開出來的政策轉彎，請謝國樑只要講出一件上任後正面的政績就好，不要只是提前朝留下來開花結果的事項。

李晏蓉表示，這場罷免有正當性，根據選民結構，除加強網路宣傳，也會規畫實體活動，鼓勵市民站出來表達心聲；目前七堵區尚無連署站，希望關心基隆發展的市民提供連署站，讓更多想參與罷免案的人站出來。

第二階段連署通過門檻為3萬792人，罷免團體以60天徵得5萬份連署書為目標。至於未來是否會尋求其他政黨合作，李晏蓉強調，罷免這件事是所有國民有資格行使權益，不論身分跟職業，只要是基隆市民都歡迎參與這場罷免。

基隆 罷免 謝國樑

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