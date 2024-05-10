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花蓮403地震造成新北環狀線錯位 監委申請調查

中央社／ 台北10日電

4月3日花蓮外海發生強震，監委趙永清、葉宜津今天指出，強震造成新北環狀線板新站至橋和站間捷運軌道疑似11處發生位移受損，初步評估橋梁復原工程約需花費新台幣4億餘元，環狀線軌道位移原因為何，已申請調查。

花蓮外海4月3日強震，造成新北環狀線板新站（Y15）至橋和站（Y13）間，連接梁與柱的盤式支承損壞，進而導致11處鋼箱梁錯位，也造成軌道變形。

媒體報導，發生強震後，新北環狀線板新站至橋和站間捷運軌道，疑似有11處發生位移受損，初步評估橋梁復原工程約需花費4億餘元，且預估至少要修繕1年以上。

監委趙永清、葉宜津今天透過新聞稿指出，新北環狀線自民國109年1月31日通車營運迄今約4年餘，此次強震後軌道多處位移，除須花費鉅額公帑復原，因修復期程漫長，也造成民眾不便。

監委指出，發生位移原因為何，有無涉及設計、施工或維護不良等人為因素，當初規劃時，對於耐震程度之設計是否妥適，實有深入調查瞭解必要，已申請自動調查。

強震 新北 環狀線

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