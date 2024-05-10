吳釗燮：民主國家協助烏克蘭 能嚇阻北京冒險主義

新政府將上任，新任國安會秘書長吳釗燮在美國雜誌撰文指出，台灣不會改變維持現狀立場。面對俄羅斯和中國關係日益緊密，民主國家應協助烏克蘭，這對北京的冒險主義有關鍵嚇阻作用。

美國「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌9日刊登外交部長吳釗燮的文章「捍衛烏克蘭、保衛台灣」（Defending Taiwan by Defending Ukraine），談論俄羅斯與中國形成緊密聯盟之際，民主國家命運的相連性。

吳釗燮指出，俄羅斯2022年初入侵烏克蘭初期，中國的立場還算中立。但美國官員已確認，中國自2023年下半年起一直提供非致命性武器給俄羅斯。這個重大的轉變顯示，中國認為支持俄羅斯、改變歐洲地緣政治格局對中國有利。

他說，在此情勢下，民主國家更需要協調行動，提供烏克蘭軍事、經濟、人道援助，這不僅是為恢復歐洲大陸現狀，也能增強對抗俄中聯盟的實力。美國國會近期決定繼續軍援烏克蘭，展現保衛民主的決心，這是嚇阻北京冒險主義的關鍵。

吳釗燮指出，全球90％的高端晶片在台灣生產、約一半的貨櫃通過台灣海峽，台灣的安全價值有經濟意義，另外更有地緣戰略意義，因為台海現狀對維持美國的聯盟體系、區域勢力平衡、確保核武不擴散至關重要。

吳釗燮即將卸任，在賴清德政府轉任國安會秘書長。

他在文章中強調，賴清德上任後，台灣保護自己的決心只會更強烈。他說，台灣自烏克蘭抗俄的防衛中學到第一個、也是最重要的教訓是：只有當台灣對自我防衛作出堅定承諾，才能期待獲得志同道合國家的支持。

吳釗燮呼籲民主國家加強3方面的作為，幫助台灣保持現狀。第一、中國頻繁使用灰色地帶策略脅迫台灣，包括假訊息、干預選舉、軍事挑釁等，民主國家除了政治與道德支持，應向北京表明，這些動作是會有後果的。

其次，吳釗燮指出，台灣需要更多經濟整合。台灣正與美國協商21世紀貿易倡議，這項協議完成後，台灣希望與歐盟簽署經濟夥伴協議，並且加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。這些協議不只會強化台灣與其夥伴的經濟實力，也向北京表明，民主國家正在為台灣的未來做長期投資。

吳釗燮也說，中國曲解聯合國大會第2758號決議。該決議將所謂聯合國的中國席位給在北京的政府，但中國宣稱該決議將台灣只是中國一省這個錯誤觀念納入國際法，這是不對的。台灣的朋友可以做更多，抵制中國這種曲解。希望有更多國家在台海行駛自由航行權。北京拒絕承認台海是國際水域，當中國看到其他國家將船隻遠離台海，它會認為對台霸凌的手段奏效了。

吳釗燮說，台灣是國際社會負責任的成員，台灣維護兩岸現狀的立場不會改變，但台灣需要民主國家幫助，透過增強實力、團結，來維護和平。未來幾年，台灣的命運就像烏克蘭的命運一樣，將是民主國家不能失敗的重要考驗。