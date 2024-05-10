新聞眼／陸惠台多箭齊發 考驗賴政府

準總統賴清德十天後就任，兩岸關係未來走向備受關注。大陸除持續以其機艦對我施壓，也透過福建的兩岸融合發展示範區多項惠台政策對我招手，最新的「福馬同城通」卡就是一例。

大陸全國政協主席王滬寧今年二月在對台工作會議上定調，內容皆聚焦「融合發展」，最受關注的是福建對台措施。福建省委書記周祖翼三月底在該省對台工作會議上就要求今年要在兩岸融合發展新路上「邁出更大步伐」，發揮「愛拚才會贏」精神，推動配套政策、重點項目落地落實。

經過前總統馬英九、立法院國民黨團總召傅崐萁先後率團訪問後，大陸端出的兩岸旅遊政策都聚焦在福建省；福建也同步揭露兩岸融合發展「十三條」，而近日引起爭議、向我連江縣民眾推出預儲三百元人民幣「福馬同城通」卡，就是其中之一。

昨天，福建平潭又推出「兩證」互認，並積極推動兩岸海上客運復航。還有即將在月中舉行的福州年度涉台經貿活動「海峽兩岸經貿交易會」，官方議程已宣告將舉行「第七次福馬磋商會」，並將發布「建設福馬『同城生活圈』相關政策」。

自去年九月中共中央發文支持福建建設兩岸融合發展示範區以來，大陸已有十六個中央部委與機關端出十三份政策文件，福建各地對台推出融合發展措施，未來只會更加多元且具體。

這些涉及台灣民眾在陸享有權益的諸多惠台舉措，已對我形成一定壓力。陸委會坦承個人申領「福馬同城通」卡未明確觸犯法規、領取大陸「居住證」也不違反「兩岸條例」，如何應對大陸新一波促融措施下的兩岸新局，將是賴清德政府上任後的一大考驗。