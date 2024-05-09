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WHA仍未邀請台灣 陳建仁：將是世界損失

中央社／ 台北9日電
行政院長陳建仁。(本報資料照片)
行政院長陳建仁。(本報資料照片)

世界衛生大會（WHA）27日將在瑞士日內瓦舉行，台灣尚未接獲邀請。行政院長陳建仁說，WHA的願景是leave no onebehind，卻因為政治因素不讓台灣加入，這是背離自身願景，也是台灣與世界的損失。

行政院長陳建仁接受網路節目「下班瀚你聊」訪問，今天播出專訪內容。談到WHA尚未邀請台灣，陳建仁說，台灣的醫療照顧國際知名，包含健保制度與防疫體系，都是台灣願意也可以跟世界分享的部分，絕對能在世界衛生大會（WHA）扮演重要角色。

陳建仁說，WHA的願景之一是leave no one behind，如今因為政治因素不讓台灣加入，這是背離自身願景，台灣若無法參與WHA，是台灣跟世界都蒙受損失。

陳建仁呼籲，中國應充分瞭解，兩岸透過對等、民主、對話的方式進行和平交流，對兩岸都是有利的，讓兩岸良性交流、可互蒙其利。

他也說，站在公共衛生立場，就是需要去照顧全世界每一個都市，一旦任何地方有什麼奇怪、神秘的傳染病，大家應該及時合作撲滅，而參與WHA也能促進台灣的公衛知識。

此外，近日媒體報導總統蔡英文可能會在卸任前特赦前總統陳水扁，陳建仁表示，大家都希望按照法規，提供陳水扁良好的醫療照顧，而特赦是總統職權，相信蔡總統一定會做睿智且合宜的考量。

WHA 陳建仁

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