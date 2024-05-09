政院推打詐專法 藍委許宇甄：方向肯定
行政院今日表示，將推出打詐專法。國民黨立委許宇甄表示，方向給予肯定，相關法案於立院審議時，會好好審理，以期杜絕詐騙。
許宇甄表示，詐欺的刑罰越加越重，2014年增訂加重詐欺罪，2015年改一罪一罰，2017年對詐騙集團首謀加重刑責，但是，詐騙案件數卻越來越高。2017年發生2萬2689件，財損金額40.5億元；到了2023年發生3萬7984件，財損金額88.7億元，很多詐騙利用網路匿名的特性，採用科技手法，讓查察不容易進行，為了防堵詐騙，應從源頭加強管理，防堵科技詐騙發生。
許宇甄認為，今天行政院提出打詐專法，此方向給予肯定，因涉及法條眾多，需再研議相關規定，大原則加重罰則、提高假釋門檻、累犯禁止假釋，以及針對網路廣告平台業、第三方支付服務業、電商業、網路連線遊戲業四大業者制定防詐措施，並強制TikTok國際版、臉書、谷歌等大型數位廣告平台在台灣境內設立法定代理人「類落地」，加強源頭管制，這幾個部分都是好的方向，相關法案在立院審議時，國民黨會好好審理，以期杜絕詐騙案件發生。
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