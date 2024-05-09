台捷援烏案侯漢廷再提3質疑 酸外交部吃了誠實豆沙包

國民黨立委徐巧芯質疑台捷援烏案，新黨北市議員侯漢廷今在臉書發文，指外交部說法如吃了誠實豆沙包，稱回應立法院要求，指定部分須向台灣製造商採購，因此他三問外交部，為什麼立委可於簽約前，先提要求？提要求的立委是誰？向台灣廠商採購，有無經過公開招標？不禁質疑立法院圖利廠商。

侯漢廷指出，外交部基本上已經翻車自爆，先指控徐巧芯爆料空穴來風、子虛烏有，拿出證據後又指控洩密，然而捷克早已在網路上公告，何來「機密」可言？

他說，目前外交部對於質疑全未回應，為何要先將錢交給捷克，再指定3成要由台灣廠商採購，有無公開招標？是否規避採購？是哪些廠商得利？是高端小吃店的殷實商人嗎？

侯漢廷直言，外交部自己的新聞稿，倒像吃了誠實豆沙包，欲蓋彌彰。外交部稱「亦回應立法院要求，指定部分須向台灣製造商採購，創造台灣商機。」他質疑，為什麼在採購前，立委可得知並於簽約前先行要求？外交部跟捷克簽約前，可受立法院「要求」，讓金錢交給「指定台灣製造商」？