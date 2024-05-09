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綠批福馬同城通隨對岸起舞 連江縣府：尊重陸委會說法 不另作回應

中央社／ 連江9日電

由對岸發行、僅提供連江縣民申請之「福馬同城通」卡，民進黨立委洪申翰等人批評連江縣政府隨對岸起舞。對此，連江縣府表示，尊重陸委會說法，不另作回應。

針對對岸發行「福馬同城通」卡，陸委會副主委兼發言人詹志宏於4月25日表示，中國大陸「要務實一點」，應該致力於經濟、生活、政治箝制等改善，才是創造條件吸引台灣民眾前往交流或生活。

連江縣政府於3月6日至12日在各鄉公所櫃台開放民眾提交資料、由交通旅遊局彙整，請陸方製作卡片。由於陸委會表明連江縣府不得提供民眾個資給陸方，否則違反兩岸人民關係條例，此後縣府不再受理，改由縣民本人持台胞證與中華民國身分證，前往福州市申請、領取。

另外，連江縣府官方媒體「馬祖日報」10日引用中國「福州晚報」報導，指5月6日起，馬祖民眾可透過「e福州」App、「榕城通」App和「福州市民卡」微信小程式，線上辦理「福馬同城通」卡。但中央社記者實際測試，e福州、榕城通2款app並未於台灣GooglePlay、App Store上架。

民進黨連江縣黨部執行長李哲宇指出，福馬同城通於3月推出時，連江縣府隨即同聲應和，甚至透過各鄉公所與縣府所屬單位，協助陸方蒐集國民個資並交給對岸。陸方企圖不言而喻，但縣府卻配合辦理，心思令人不解。

李哲宇強調，他個人相信馬祖民眾不會因對岸提供小惠，而輕易「被統戰」，但也提醒縣府，勿透過我國政府資源，協助中國官方辦理或宣傳任何有統戰疑慮業務。

民進黨籍立法委員洪申翰則說，陸委會得知縣府協辦福馬同城通之初，就警告該業務是違反兩岸人民關係條例行為，但縣府宣布停辦後又透過官方媒體「馬祖日報」協助廣宣。他痛批，我國企業發行卡片由公務機關協助宣傳都有圖利疑慮，更何況該卡由福州市府持股100%的國營企業推出「是在幫對岸作統戰打手嗎？」

洪申翰更呼籲「連江縣長王忠銘請回頭是岸」，連江縣政府是中華民國的地方政府，有關對外事務應洽中央主管機關辦理，不應違法擅作主張，隨對岸起舞。

洪申翰 陸委會 馬祖

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