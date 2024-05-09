花東三案送院會表決 傅崐萁採納黃國昌意見「不舉債」

今日由立法院長韓國瑜主持，針對明日立法院會處理由國民黨團總召傅崐萁領銜提出的「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」、「環島高速鐵路建設特別條例草案」，展開朝野協商。不過協商未果，明日院會將就草案進行表決。

據了解，民眾黨團總召黃國昌於協商當中提出看法，總結包括支持基礎建設、遵守財政紀律、不用特別預算、不舉債等，故傅崐萁等方面將從善如流，將草案內容提到「不受公共債務法限制」的部分拿掉，尊重民眾黨的提案及消弭社會疑慮，證明不是「錢坑法案」。

朝野協商開始時，韓國瑜先提出發言以5分鐘為限、要發言可徵求二次發言，預算協商時，國民黨團推派5人，民進黨團推派5人，民眾黨團推派4人，其中包括黨團三長，允許增加委員參與協商，另外院會表決時，開會時難免走動，議場有喧嘩情況，大家共同維護議場秩序、理性問政形象。民進黨方面持反對意見。

國民黨團書記長洪孟楷說，既然要討論條例草案，行政部門有無相對應版本？民進黨團有沒有版本？如果沒有而一昧否定，沒有實質討論，根本不是帶著誠意來討論，不是為地方發展討論。

民進黨團書記長莊瑞雄說，他聽到洪孟楷的話感到非常驚嚇，不是國民黨團提什麼版本，民進黨就要提對案。民進黨團幹事長吳思瑤也說，違憲違法的法案不可能有對案，不提對案是因為違反憲法第70條，也違反行政、立法分立原則。

傅崐萁表示，民進黨花東立委候選人列建設花東快為政見第一項，準總統賴清德競選時也對花東快表示支持，朝野協商時，民進黨惡意缺席。他批行政效率延宕，台灣高鐵為民間用7年多時間全部完工，故可交由民間來做，希望執政黨不要抹黑，沒有錢坑法案。如果對行政院編列預算有意見，可以討論，可採民間BOT模式，政府零出資。從2016年討論到現在，民進黨用多數暴力否決，這是基礎建設。

黃國昌表示，關於重要建設是支持的，但會注意到有關財政紀律的問題，不同意用特別預算方式編列，排除有關於預算法或公共債務法相關限制也不同意，任何交通建設都必須要有可行性評估。

交通部長王國材說，交通建設都是用行政的中長期個案計畫，這也是剛才黃國昌提的，包括可行性研究、綜合規畫、環評、設計、施工等，過去很多案子都這樣。整個計畫不適合用特別條例。