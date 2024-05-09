蔡總統感謝日華懇挺台 盼台日持續深化夥伴關係

總統蔡英文、副總統賴清德今天以錄影方式，為「日華議員懇談會」113年年度總會致詞。蔡總統感謝日華懇每年通過決議文，支持台灣的國際參與；賴副總統強調，台灣有事、就是日本有事，日本有事，也會是台灣有事，台日是生死與共「命運共同體」。

總統府今天下午發布蔡總統、賴副總統兩人的錄影致詞新聞稿。總統表示，4月初台灣發生震災，包括日華懇在內的日本國會及民間友人，都紛紛表達關懷並發起募款，成為台灣災後重建的溫暖力量；她也要感謝日華懇每年通過決議文，支持台灣的國際參與。

總統說，台灣許多重要時刻都有日華懇的參與，像是國慶大會和總統選舉，日華懇都組團訪台，持續關心台灣的政經發展。

總統表示，面對當前快速變化的國際情勢，以及氣候變遷等全球性挑戰，期待台日持續深化夥伴關係，讓彼此的合作成為區域、乃至全球的民主典範，也為世界的繁榮發展帶來更多貢獻；她期許未來一起繼續促進台日友好，開創更多交流新篇章。

賴副總統致詞指出，日華懇與台灣的友情已超過半世紀，長期在台日關係上扮演重要角色，除每年通過決議文支持台灣的國際參與，在疫情期間亦促成雙方互相援贈疫苗、口罩等醫療物資，讓台日關係獲得長足進步。

副總統說，他過去常訪問日本，與議員們交流互動，並結下非常深厚情誼；很高興看到這麼多年來，台灣和日本經由大家的努力，已經成長為患難見真情的好朋友。

副總統指出，花蓮4月發生大地震，日本各界在第一時間，就湧入源源不斷的關心與支援，來自日本的捐款，不僅速度最快、規模也最大，更占所有海外捐款的6成；台日間的善意互助情誼，已成為國際社會和諧相處最佳典範。

除了共同面對天災、地變與疫情等挑戰，副總統說，台灣與日本也是民主道路攜手前行的好夥伴，日本首相岸田文雄與美國總統拜登、菲律賓總統小馬可仕於4月舉辦三方峰會時，再次重申「維持台海和平穩定的重要性」；他要代表全體台灣人民，再次向民主夥伴，表達心中深深的感謝。

副總統表示，台灣和日本有歷史、地理、經濟與政治等深厚連結。他一直認為，台日之間彷彿存在著一條無形的線，「將我們緊緊綁在一起」，成為生死與共的命運共同體；台灣有事，就是日本有事，日本有事，也會是台灣有事。

他指出，未來會在蔡總統所奠定的良好基礎上，持續帶領台灣人民與日本等理念相近國家，擴大交流合作，也誠摯希望台灣與日本能繼續互相關心、互相扶持、互相成長，成為彼此互相信賴的好夥伴，共同為印太地區的和平穩定做出更多貢獻。

賴副總統最後說，期待5月20日，他和副總統當選人蕭美琴就職典禮，在台灣與各位議員相見。