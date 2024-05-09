人事案卡關影響手機上市挨批 NCC回應「情勒」一說：舉例說明

國民黨立院黨團7日在程序委員會封殺NCC人事同意權案，NCC回應提到可能影響手機審驗業務，引發在野黨批評情緒勒索。NCC今天表示，只是針對NCC議事無法運作的日常監理事項舉例說明，並非針對蘋果手機個案。

國家通訊傳播委員會（NCC）4名委員任期將到今年7月底，行政院在4月底也提出新任4委員名單，不過國民黨立法院黨團7日在程序委員會封殺NCC人事同意權案，媒體昨天在NCC記者會上詢問委員名額未補足，對NCC業務影響，NCC回應提到，若委員會無法運作，可能影響iPhone 16手機型式審驗等，但引發在野黨批評。

NCC今天說明，根據現行NCC組織法第10條第3項規定，NCC委員會的決議，須委員會總額過半委員通過。也就是說，7名委員中，至少要有4名委員，才能決議通過議案。

NCC說明，根據NCC組織法第9條第2項第6款規定，通訊傳播業務的公告案、許可案與涉及通訊傳播事業經營權取得、變更或消滅之處分案的審議，應提委員會議決議。另外，根據NCC審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點第5點規定，電信管制射頻器材進口專案核准文件與核發核准證，須提到委員會審議並確認。

由於手機屬於電信射頻管制器材，因此未經審驗的新款手機，若要到台灣做型式認證，需申請進口認證，NCC指出，依據作業規定，須提報委員會議審議並確認。

NCC強調，昨天記者會上有媒體請NCC舉具體案例，因此只是針對NCC議事無法運作的日常監理事項來舉例，並非針對蘋果手機個案。5月1日立法院司法法制委員會，立委質詢組織法修法議題時，也有說明監理事項跟民生議題息息相關。