新舊內閣穩健接棒！陳建仁讚卓榮泰「溝通力」促朝野團結

行政院長陳建仁9日會晤準行政院長卓榮泰及其團隊。陳建仁表示，將會與新團隊交待應該要往前的工作跟方案，還有想推出去的法案跟各界意見，此外，中央預算也相當重要，行政院目前初編的情形也會向新團隊說明。卓榮泰則表示，執政是一條不可停止的路，國家的進步也是，未來新的團隊會在建立基礎上持續往前走，會提出讓人民安心的政策，得到人民信賴、促進國家繁榮，相信會很辛苦但也會盡力維持。

陳建仁表示，新的執政團隊是一個跨領域、跨黨派，而且是跨業界的一個組合，大家對此都寄予厚望，也有深深的期待，相信未來的內閣一定會做得比我們溫暖堅韌的內閣更好，相信這個行動創新的內閣，會帶領台灣走向一個更新的境界，讓福國利民的工作愈能夠讓全台灣人民感受到。他也說到，一個持續性的執政，確實是蠻好。

陳建仁提到，在擔任行政院長1年4個月的過程當中，都有機會跟總統跟副總統一起在討論有關執政的問題，所以準總統賴清德也很清楚在蔡總統的領導之下的一些方向，包含節能減碳、社會住宅、0到6歲國家一起養等。

陳建仁說，在社會住宅的部分，蔡總統做到20萬戶，賴清德說要更大地加碼，為我們的年輕人、為弱勢族群有更好的社會住宅可以來租用；節能減碳方面，2006年時離岸風機是一支都沒有的，但現在離岸風機已經有300支，是亞洲民主國家當中離岸風電領先的；此外，在國防跟外交方面，賴清德也有經驗。相信在整個內閣團隊及新院長卓越領導下，台灣會更蓬勃發展。

面對國會，陳建仁說，蔡總統執政八年，由於是全面執政，因此當行政院長就比較輕鬆一點、在國會的協調上稍微容易一點，但是在未來，相信只要勇於認識、以謙卑的心來對待，以卓榮泰性格特質就是很適合溝通的，內閣跟立院一定會有很好溝通。如果能夠團結合作，這個國家一定愈來愈強，而且一定會愈有創新，然後愈會有行動力，讓全世界都看得見。

陳建仁說，接續將交待應該要往前的工作跟方案，還有想推出去的法案跟各界意見，另外預算也會是未來很重要的工作，接下來就是要編列明年的預算，行政院初編的情形也會向新團隊說明。

卓榮泰則表示，陳建仁從2023年1月31日上任，到520就是475天，是很漫長但是很有成就的一段時間，為國家做出了很大的貢獻，為此表達非常大的尊敬。並提到，今早院會剛通過詐欺犯罪危害防制條例草案，對很人民很需要，針對關鍵產業平台課予防詐責任並增加罰則，對人民來說就是一個需要而且安心的措施。

卓榮泰說，403大地震，陳建仁非常明快，效率且精準對地方提出了必要的協助，給予復原重建方案285.5億元。他認為，這跟防詐的草案，在未來都必須按照目前建立基礎上持續做下去。

卓榮泰說，520對團隊來講，當然是一個總統就職、人民高興的日子，但他覺得還有一件事情人民覺得更重要，就是519口罩拿掉，比甚麼都高興，代表在過去蔡總統帶領團隊努力下，為防疫、疫後經濟復甦跟社會安定做了很多貢獻。當人民把口罩拿掉，就是把陳建仁記在心上的時候。

卓榮泰說，執政是一條不可停止的路，國家的進步也是，未來新的團隊會在建立基礎上持續往前走，會提出讓人民安心的政策，得到人民信賴、促進國家繁榮，相信會很辛苦但也會盡力維持。他也強調，當民主投票選擇讓我們繼續執政，只能用行動向人民證明一切。