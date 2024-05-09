避免民眾漏接！內政部提修法 住都中心可提前申請戶籍地籍資料
內政部今天通過「國家住宅及都市更新中心申請戶籍及土地登記資料辦法」修正草案，明定若都市更新地區劃定說明會掛號通知單無人領取時，即可申請相關戶籍或土地登記資料，以及早通知更新範圍內的民眾。
內政部今天下午透過新聞稿表示，依現行規定，國家住都中心在舉辦都市更新事業計畫公聽會掛號通知單無人領取時，才能申請相關戶籍或土地登記資料，實務上已接近都更事業計畫整合完成報核時間。
內政部指出，9日部務會報通過「國家住宅及都市更新中心申請戶籍及土地登記資料辦法」修正草案，讓國家住都中心在前一階段，都市更新地區劃定說明會掛號通知單無人領取時，即可申請相關戶籍或土地登記資料，以及早通知更新範圍內的民眾。
內政部指出，這次修法主要是針對由住都中心擔任都更事業實施者時，可提前於都市更新前期階段召開說明會，使劃定更新範圍內的民眾能夠儘早獲取相關資訊及充分表達意見的機會，更周延保障民眾權益。
內政部指出，「國家住宅及都市更新中心申請戶籍及土地登記資料辦法」修正草案，將依法制作業程序於近日發布施行。
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