新聞幕後／福馬同城通去年就有端倪 民代爆氣批「陸委會太強硬」

連江縣府協助馬祖居民申領大陸「福馬同城通」，引發統戰、資安和個資外洩等問題，民代透露，對岸早在去年三月就釋出相關訊息，直到今年初縣府覺得可行才推廣，居民也確實有需要，不曉得民進黨政府為何要這樣，為了搞政治而讓民眾難為；連江交旅局長劉性謙強調，沒有送民眾個資到對岸，陸委會一直都知情。

大陸福建發行預儲300元人民幣的「福馬同城通」卡供我連江縣民使用，連江縣府也協助宣傳及申辦，引發統戰、國安及個資問題爭議，民進黨連江縣黨部批評縣府「恐違法」。不過地方居民不滿，認為兩地是共同生活圈，確實有這需求，不知道怎麼扯上政治。

不具名連江縣議員表示，不少居民都想申請，連江戶籍人口1萬多人，長住人口約六成也有6000多人，但就有3000多人申請，若扣掉長者、幼童及公務員，幾乎是所有居民都申請了，這是居民確實需要的，因為大家生活圈到大陸比去台灣還方便，許多親戚也都在那，這是不能避免的，不曉得民進黨政府為何要這樣，為了搞政治而讓民眾難為。

該議員表示，連江縣政府本來就力推「一日生活圈」，有關「福馬同城通」本來是很單純的事情，去年三月縣府及縣議會組團去大陸洽談貨運、旅遊與小三通等事務，不過並沒有主動提到「福馬同城通」的事情，當時對岸僅有提到會研議有關馬祖民眾的社會福利措施。直到去年底、今年初，大陸才釋出該訊息，而縣府也覺得是方便馬祖居民的措施，進而規畫協助民眾。

該議員批評，馬祖及福州往來密切，就是做事務性的溝通，民進黨政府卻扯國安、個資，真的都是屁話，當初也是民眾有需求，四鄉五島區公所及民代都幫忙民眾處理，沒想到後來四月初陸委會一通電話來，連個公文都沒有，一點都不尊重人。

有關外界一直提到個資外洩問題，連江交旅局長劉性謙澄清，其實真的就只是大陸提出相關措施，那後來因為太多民眾詢問，考量第一波需要備卡，因此做統計人數，供大陸做製卡準備，剩下都是讓民眾抵陸後到可供辦理地點領取；至於當中資料，只是拿來核對有沒有跟台胞證一樣，那些資料都是大陸本身就有的，縣府也不會再送民眾個資給大陸。